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Isparta’da 2 bin 998 metrelik Dedegöl Dağı zirvesine solo tırmanışı yaptı Erdek Cennet, 81 ilde 81 zirve solo tırmanışı için yolculuğunu sürdürüyor 10 yıldır dağ tırmanışları yapan Erdek Cennet’in hedefi 81 ilde 81 zirve

İHA

Isparta’da 2 bin 998 metrelik Dedegöl Dağı zirvesine solo tırmanışı yaptı Erdek Cennet, 81 ilde 81 zirve solo tırmanışı için yolculuğunu sürdürüyor 10 yıldır dağ tırmanışları yapan Erdek Cennet’in hedefi 81 ilde 81 zirve

Türkiye’nin birçok noktasında yüksek irtifa solo tırmanışları gerçekleştiren Erdek Cennet, kendisinin geliştirdiği ‘81 İl 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı’ projesi kapsamında 9’uncu tırmanışı Isparta’daki 2 bin 998 metrelik Dedegöl dağının zirvesine yaptı.
Balıkesir’de ikamet eden Erdek Cennet, aldığı dağcılık eğitimleriyle birlikte 10 yıldır farklı şehirlerde tırmanışlar gerçekleştiriyor. Bugüne kadar yaklaşık 60 ilde 400’den fazla dağın zirvesine tırmanış yapan Cennet, 2019 yılında kendisinin geliştirdiği ‘81 İl 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı’ projesi kapsamında illerdeki tırmanışlarına başladı. Pandemiden dolayı 2020 yılında pandemiden dolayı sadece Ağrı dağı zirvesine tırmanan Cennet, 2021 yılı itibariyle yüksek zirve tırmanışlarına kaldığı yerden devam ediyor. Erdek Cennet, projesi kapsamında 9’uncu il olarak Isparta’daki 2 bin 998 metrelik Dedegöl dağının zirvesine solo tırmanış gerçekleştirdi.
“Zirvenin hemen dibinde rüzgarın hızı saatte 80 km’yi buluyordu”
Dedegöl dağı tırmanış hakkında bilgi veren Erdek Cennet, tırmanış bölgesine Melikler yaylasındaki kamp alanından gittiğini belirtti. Sabah saat 07.00’da başladığı tırmanışın geri dönüşünün akşam saat 17.00’da tamamlandığını belirten Cennet, “Daha önceden zirve iz kaydım olduğu için zirveye ulaşımım çok rahat ve tereddütsüz oldu. Zirveye doğru tepe doruklarını aştıkça rüzgarın hızı ve şiddeti artıyordu. Zirvenin hemen dibinde rüzgarın hızı saatte 80 km’yi bulduğu yerler oldu. Rotamda yamaçlarda bulunan kar yapısı yumuşak, sırt bölgelerinde bulunan karlar eridiğinden dolayı ayakkabıma krampol takmadım. Güvenli ve dikkatli bir şekilde adım adım zirveye gittim. Rotam üzerinde hava güneşli ve görüş mesafesinin açık olmasından harika etkinlik yapmamı sağladı. Yer yer 80 derecelik eğimlerde tırmanış yaptım. Zirvede yoğun ve şiddetli rüzgar olmasından dolayı hipotermi riski oluşmaması için 5 dakikadan fazla kalamadım. Rüzgarın kar kristallerini sürüklemesini izlemek muhteşem ötesiydi. İnişimi de geldiğim rotadan dikkatli bir şekilde gerçekleştirdim” ifadelerini kullandı.

“3 günde 3 ilde 3 tırmanış yaptım”
Projesi kapsamında 9 Şubat’ta Isparta Dedegöl Dağı zirvesi tırmanışından sonra 10 Şubat’ta Şanlıurfa’daki 1950 metrelik Karacadağ ve 11 Şubat’ta Mardin’de bulunan 1330 metre yüksekliğindeki Turcel Dağı zirvesine tırmanış yaptığını belirten Cennet, “Art arda 3 günde 3 farklı ilde 3 zirveyi solo olarak gerçekleştirmiş olmam ile yeni bir rekor gerçekleştirdim. Bu nedenle çok mutluyum” diye konuştu.

“Everest Dağının zirvesine solo tırmanış yapmak istiyorum”
Türkiye Dağcılık Federasyonu’ndan dağcılık ve spor tırmanış hakem eğitimlerini aldığını belirten Erdek Cennet, “Türkiye’nin tek solo alpinisti olarak projem kapsamında yeni rekorlar gerçekleştirmek için uygun zamanları bekliyorum. Ülkem adına gerçekleştireceğim en önemli rekor ise 81 İl 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı adlı projemi gerçekleştirdikten sonra dünyanın çatısı olarak bilinen ve orada yaşayan halkın dilinde ‘cennetin zirvesi’ olarak bilinen Everest Dağı'nın zirvesine solo tırmanıp 1 gece yüzde 6 oksijen miktarı olan zirvede kalmak olacak” dedi.

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