Eğirdir Gölü’nde kaçak avlanan 250 kilo kerevit tekrar göle bırakıldı

Isparta’da Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Eğirdir Gölü’nde yapılan denetimlerde ele geçirilen 250 kilogram canlı kerevit tekrar göle bırakıldı.

İç sularda kerevit popülasyonunun korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla 1 Kasım 2020 tarihinde avlanma yasağı getirildi. Ancak yasağa rağmen kaçak avcılık devam ediyor. Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol görevlileri tarafından dün Eğirdir Gölü'nde yapılan denetimde Gelendost, Hacılar, Yeşilköy açıklarında tespit edilen 280 adet sahipsiz kerevit pinterine el konuldu. Yapılan denetimde kaçak avcılıkta kullanılan ve halen aktif olarak çalışan kerevit pinterlerinde çok sayıda canlı yumurtalı dişi kerevitler ile ölü kerevitler tespit edildi. Pinterler içerisinde kaçak avlanılan 250 kilogram canlı kerevit ekipler tarafından tekrar göle iade edildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Kerevit stoklarının hunharca sömürülmesine yönelik olarak yapılan bu kaçak avcılık girişimlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.

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