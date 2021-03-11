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Başkan Başdeğirmen: “Gül hem manevi, hem de maddi anlamda bizim için önemli bir değer”

İHA

Başkan Başdeğirmen: “Gül hem manevi, hem de maddi anlamda bizim için önemli bir değer”

Gül Gül yağı ve Yağlı Tohumlar Kooperatifi (GÜLBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Demir ve Genel Müdür Hasan Çelik, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti.
Ziyarette konuşan GÜLBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Demir, Başkan Başdeğirmen’in yapmış olduğu çalışmaları yakından takip ettiklerini ve takdir ettiklerini söyledi. Demir, “Böyle bir pandemi sürecinde bu görevi yapmak zordur. Önemli olan zoru başarmaktır, Allah güç kuvvet versin” dedi.
Önümüzdeki günlerde Millet Bahçesinin ihalesinin yapılacağını ve içerisinde yer alacak gül parkını da değerlendiren Gülbirlik Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Demir, “Şehrimize büyük katkı sağlayacaktır. Üzerimize düşen ne görev varsa yapmaya hazırız” dedi.
GÜLBİRLİK Genel Müdürü Hasan Çelik de, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in güle ve sektöre yönelik olumlu bakış açısının kendileri için çok değerli olduğuna vurgu yaptı. Çelik, “Millet Bahçesi ve içerisindeki gül park Isparta’mızın bir değeri olacak. Isparta, gülün dünyadaki merkezi konumunda. Sosyal hayatımızın ve kültürümüzün içerisinde yoğrulmuş olan, kadim kültürümüzün gelecek nesillere aktarılması anlamında çok önemli bir proje. Bu projeyi benimsiyoruz ve bu konuda yapacağınız çalışmalarda Gülbirlik olarak üzerimize düşen her türlü katkıya hazırız” görüşlerinde bulundu.
“Dünya’nın gül merkezi Isparta”
Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, gül ile ilgili her konuda Gülbirlik’le istişare içerisinde olduklarını ve ortak çalışmalar yaptıklarına değindi. Gülbirlik’in güle ve şehre katkının yadsınamayacağını aktaran Başkan Başdeğirmen, “Hem bilinirliğimizin artması hem de marka şehir olmak noktasında gülün bizim için çok büyük önemi var. Dünya’nın gül merkezi Isparta. Gül hem manevi, hem de maddi anlamda bizim için önemli bir değer. Bunun kıymetini çok iyi biliyor ve yaptığımız her çalışmada gülü ön planda tutuyoruz” ifadelerinde bulundu.
“Büyük bir gül bahçesi oluşturulacak”
Millet Bahçesinin önümüzdeki günlerde ihalesinin yapılacağını hatırlatan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “86 bin metrekarelik bir alan içerisinde büyük bir gül bahçesi oluşturulacak. Yine yanında lavanta bahçesi olacak. Dışarıdan gelen misafirlerimizi öncelikle o parkta misafir ettikten sonra şehir merkezine getirip, merkezin güzelliklerini, gülü, gül bahçelerini tanıtacağız. Gülü önemli bir değer olarak vatandaşlarımıza yansıtacağız. Bu konu her zaman için bizim boynumuzun borcudur” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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