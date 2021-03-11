Eğirdir’de aranan 4 şahıs yakalandı

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– Isparta’nın Eğirdir ilçesinde haklarında arama kararı bulunan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, GBT sorgusu sırasında Yalvaç İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından haklarında ‘yaralama’ suçundan arama kararı bulunan M.Ö. (43), M.K. (33), Ş.K. (41) ve H.Ç. (36) isimli şüphelileri yakaladı. Yakalanan şüpheliler polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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