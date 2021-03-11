Eğirdir’de şüphe üzerine durdurulan araçtan 5 ruhsatsız tabanca çıktı

– Isparta’nın Eğirdir ilçesinde emniyet ekiplerinin şüpheli araçlar üzerinde yaptığı kontrollerde durdurulan bir ticari takside 5 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.
Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli araçlar üzerinde yaptığı kontrollerde ticari bir taksiyi durdurdu. Araç sürücüsü F.Z.S. üzerinde yapılan aramada 4 adet siyah renkli üzerinde sig sauer 9*19 P 226 marka seri numaraları olmayan ruhsatsız ve şarjörlerinde toplam 26 adet 9*19 mermi olan silah ele geçirildi. Yolcu koltuğunda oturan S.K. isimli şahsın araçtan indiği sırada otomobilin ön koltuğuna yeşil koyu renkli 1 adet üzerinde sig sauer 9*19 P 226 marka seri numaraları olmayan ruhsatsız silah bıraktığı tespit edildi. Bu silah da polis tarafından muhafaza altına alındı.
Arka kısımda yolcu olarak bulunan 3 şahısla ilgili herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmadığı öğrenilirken, şüpheli 2 şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.