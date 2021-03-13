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Isparta'da kazada ölen 2 genç toprağa verildi

DHA

Isparta'da kazada ölen 2 genç toprağa verildi


Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da otomobille çarpışan motosiklette yaşamını yitiren Bünyamin Topbaş (17) ile arkadaşı Mustafa Sarı (18), gözyaşları arasında toprağa verildi. 
Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Isparta-Eğirdir karayolu Aliköy Kavşağı'nda meydana geldi. Emre Kırmızı yönetimindeki 42 AGZ 854 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen plakasız motosiklet kavşakta çarpıştı. Motosiklette bulunan Bünyamin Topbaş ile Mustafa Sarı, yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Bünyamin Topbaş'ın öldüğünü belirledi. Mustafa Sarı da götürüldüğü Isparta Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR
Kazada yaşamını yitiren Topbaş ve Sarı'nın cenazeleri yapılan otopsilerinin ardından bugün sabah saatlerinde Isparta Şehir Hastanesi morgundan yakınlarına teslim edildi. Isparta merkeze bağlı Sav beldesi Merkez Camii'nde Topbaş ve Sarı için cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, MHP İl Başkanı Hasan Basri Sönmez, Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ayrı ayrı kılınan cenaze namazının ardından Topbaş ve Sarı'nın cenazeleri belde mezarlığına defnedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ
2021-03-13 12:34:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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