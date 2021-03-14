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Isparta’da 1 milyon 258 bin 500 metrekarelik alanda yeni yaşam alanı

İHA

Isparta’da 1 milyon 258 bin 500 metrekarelik alanda yeni yaşam alanı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in vizyon projeleri arasında yer alan Merkez Isparta Projesi için artık geri sayım başladı. Yıllardır imara açılması beklenen ITSO Ekonomi Kampusu karşısında kalan Modernevler ve Anadolu Mahallesinin devamı olan 1 milyon 258 bin 500 metrekarelik alanda geleceğin Isparta’sı inşa edilecek.
İmar planı revizyonu yapılan ve 18 uygulaması aşamasına gelen Merkez Isparta Projesinde, 13 bin kişinin yaşayabileceği konut alanları, belediye hizmet binası, cami, okullar, sağlık alanları ile yürüyüş ve bisiklet yolları, ofis ve yaşam alanları bulunuyor. Proje kapsamında 100 metre genişliğinde ve bir kilometre uzunluğunda bir kent parkı ile yine 30 bin metrekarelik kent meydanı, 4 bin araçlık yeraltı otoparkları yer alıyor.
Isparta halkının sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanan Merkez Isparta Projesi ile ilgili Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen bölgede arazileri bulunan vatandaşlarla bir araya geldi. 500’e yakın mülk sahibinin bulunduğu alan ile ilgili toplantılar, pandemi sürecinden dolayı 100’er kişilik guruplar halinde 5 oturumda gerçekleştirilecek.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye bürokratları ve ilk guruptaki 100 kişilik mülk sahibinin bir araya geldiği toplantıda proje hakkında detaylı bilgiler verdi.

“Gönül rızasıyla olursa bu işi yapacağız”
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mevcut alanın en güzel şekilde hizmete sunulabilmesi amacıyla göreve geldiği günden buyana bir çalışma içerisine girdiklerini söyledi. Başdeğirmen, “Burayı gönül rızasıyla, karşılıklı anlaşarak, doğruyu bulabileceğimiz ve hizmeti yapabileceğimiz şekle getirebilirsek bu işi yapacağız. Bizler size anlatacağız, araziler sizin, yapmak istediğimiz projeyi hep beraber kabul edersek hayata geçirebileceğiz. Bunun için istişareye önem veriyoruz. Bu istişarelerin ilkini bugün gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Amacımız Türkiye’ye örnek yeni bir kent yapmak”
BELMAŞ aracılığıyla yürütülecek projeyle Türkiye’ye örnek bir yaşam alanı oluşturmak istediklerini söyleyen Başkan Başdeğirmen, mülk sahiplerinin gönül rızasıyla onay vermesinin ardından projeye hemen başlayabileceklerini ifade etti. Başdeğirmen, “Amacımız Isparta’mıza yakışır, Türkiye’ye örnek yeni bir kent yapmak. Mimarisiyle, altyapısıyla, üst yapısıyla yapılması gereken ne varsa en güzel şekilde ortaya koyarak, sizlerin modern daire ve işyerlerine sahip olmanızı sağlamak hem de satabilmenizi sağlayabilecek çalışmalar yapmaktır. Bu çalışmalara muvafakatnamelerin verilmesiyle birlikte başlarız. Muvakafaktları alıp 18 uygulamasını yapmaya başladığımızdan 45 ay sonra arsalarınızı size inşaat yapacak şekilde veririz” diye konuştu.

Arazi sahiplerinden destek
Mevcut arazilerin dedelerden, atalardan kalan bir yer olduğunu belirten Başkan Başdeğirmen’e mülk sahipleri de projenin uygulanması yönünde destek verdi. Arazi sahipleri ne kendilerinin ne de atalarının yıllardır o bölgeyi hiçbir şekilde değerlendiremediklerini dile getirerek, Başkan Başdeğirmen’in bu girişimleriyle kendilerine umut ışığı yaktığını söylediler. Arazi sahipleri de yaptıkları değerlendirmelerde arazilerinin atalarından kaldığını 67 kuşak öncesinden geldiğini belirterek mağdur olduklarını kaydettiler. Arazi sahipleri, “Bizlere umut ışığı yaktınız. Projeye yürekten inanıyor ve size güveniyoruz. Özveriyle projenin hazırlandığını ve dürüst bir çalışma olduğunun bizler bilincindeyiz. Bugüne kadar yaptığınız çalışmalarda gördük ki, vatandaşı mağdur etmiyorsunuz, kamu hizmetini yürütmeye çalışıyorsunuz. Hizmetlerinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel düşünülmüş bir proje. Ankara’da yaşıyorum, bu proje Ankara’daki projelerle yarışır inanılmaz bir proje. İyi ki başka dönemlerde olmamış, sizin döneminizde olmuş. İnşallah isminiz altın harflerle tarihe kazınacak. Bu projenin uygulanmasında bizlerin görüşlerine başvurulmasını çok önemsiyoruz. Bizim gönül rızamız alınarak bu proje hayata geçiriliyor. Bu yönetimi başa getirenlerden Allah razı olsun. Halka hizmet böyle olur. Mağdur etmeden, halkın isteğiyle böyle kararlar almak çok güzel” görüşlerinde bulundular.

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