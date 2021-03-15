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Aşı yapılacak büyükbaş hayvanlar, ürküp demiri sökerek duvarı yıktı

DHA

Aşı yapılacak büyükbaş hayvanlar, ürküp demiri sökerek duvarı yıktı


Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'nın Gönen ilçesinde şap aşısı yapılmak istenen büyükbaş hayvanlar panikleyince, bağlı oldukları ahırın demirini söküp, duvarı yıktı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Gönen ilçesine bağlı Gölbaşı köyünde Süleyman Avşar'a ait büyükbaş hayvanlara şap aşısı yapmak için ahıra girdi. Ekipler, aşı yapacağı sırada, hayvanlar aniden geri geri hareket etmeye başladı. Hayvanların bağlı olduğu demir korkuluk yerinden sökülürken, kiremitten örülen duvar da yıkıldı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde demirlerin söküldüğü ve duvarın hasar gördüğü yer aldı.
Süleyman Avşar, "Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nden 2 görevli arkadaş şap aşısı yapmak için ahırımıza geldi. Ahırda inekler strese girince burayı yıktı. Bize de buraları yeniden yapmak düştü" dedi.DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ
2021-03-15 10:04:26

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