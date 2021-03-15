Isparta’da aranan 80 şahıs yakalandı

Isparta’da emniyet ekiplerinin yaptığı çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 80 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından 115 Mart tarihleri arasında il merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda aralarında ‘büyükbaş veya küçükbaş hayvan hırsızlığı’ suçundan 12 yıl, 6 ay hapis cezası ile aranan S.G., ‘birden fazla kişi tarafından silahla yağma’ suçundan 6 yıl, 8 ay hapis cezası ile aranan S.K., ‘silahla kendini tanınmayacak hale koyarak birden fazla kişi ile gece vakti yağma’ suçundan 6 yıl, 6 ay hapis cezası ile aranan A.Ç. ve ‘taklit anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık’ suçuyla 5 yıl hapis cezası ile aranan A.T. isimli şahısların da bulunduğu toplam 80 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.