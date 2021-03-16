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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta Belediyesi begonit taş üretiyor

İHA

Isparta Belediyesi begonit taş üretiyor

Isparta Belediyesi’ne ait Doğaltaş İşleme Fabrikası’nda begonit taş üretimine başlandı.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Fen İşleri Müdürlüğü Doğaltaş ve Beton Elemanları Tesislerinde incelemelerde bulundu.
Üretime geçilen begonit taşlarla ilgili fabrika yetkililerinden bilgiler alan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ISTEM’in bir süre önce Fen İşleri Müdürlüğüne devredildiğini söyledi.
Fabrika bünyesinde andezit taşı kesen bir tesisin de bulunduğunu dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, göreve geldiklerinde 7 adet taş kesme makinelerinin tamamının çalışmaz durumda olduğunu belirtti. Başdeğirmen, “Göreve gelir gelmez bu makineleri çalışır duruma getirdik, andezit taşları kesmeye başladık ve Isparta dışında talep olan yerlere de satışını yaparak gelir kaydetmeye başladık” dedi.

“Renkli taşlar üretiyoruz”
Fabrikada ayrıca beton parke işleme tesisinin de bulunduğunu, bu tesiste kilit parke taşı üreten bir makinenin bulunduğunu kaydeden Başkan Başdeğirmen, “Bu makine klasik taşlar üretiyordu. Şimdi aynı makineyle, değişik kalıplarla farklı üretimlere geçiriyoruz. Artık tesiste begonit ismini verdiğimiz renkli, küçük, Matbaalar Çarşısı, Çayboyundaki kaldırımlarda yapmış olduğumuz taşlardan kullanmaya başlayacağız. İstediğimiz renklerde, farklı desenlerde işleme imkanımız var. Şehrimizdeki bazı yerlerde ve kaldırımlarda bir değişiklik olması gerektiği inancındayız. Denemeler başarıyla ve istediğimiz şekilde ortaya çıktı. Güzel bir çalışma oldu” görüşlerinde bulundu.
Matbaalar Çarşısı, çayboyu gibi yerlerde döşenen taşların ilk etapta dışarıdan alındığını ve bu işe başladıklarını hatırlatan Başdeğirmen, “Artık bu imalatı kendimiz yapacağız ve şehrimize döşenecek. Yapılan çalışmalardan dolayı başkan yardımcılarımıza, müdürümüze ve arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel, kaliteli, bol desenli işlerle şehrimizi güzelleştirerek hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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