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Eğirdir Kaymakamı Çelik: “Bu Virüsü Kurallara Uyarak Hep Birlikte Aşacağız”

İHA

Eğirdir Kaymakamı Çelik: “Bu Virüsü Kurallara Uyarak Hep Birlikte Aşacağız”

– Isparta’nın Eğirdir ilçesinde Kaymakam Adem Çelik, Covid19 denetimlerine katılarak, esnaf ve vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyardı.

Eğirdir ilçesinde kontrollü normalleşme süreci kapsamında denetimler devam ediyor. Bu kapsamda Kaymakam Adem Çelik’in önderliğinde, Belediye Başkanı Veli Gök, Eğirdir İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Zarif, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Fatih Türkmen ve kolluk güçlerinin katılımıyla Eğirdir’de yeme içme yerleri, taksi durakları, şehir içi ve şehir dışı yolcu minibüs ve otobüsleri yanı sıra umuma açık yerler denetlendi.
Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, denetim sırasında vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konularında uyarırken "bu virüsü kurallara uyarak hep birlikte aşacağız" dedi. Çelik; “Denetim kapsamında bugün ilçemizde çeşitli alanlarda denetimler gerçekleştirdik. Kafeler, restoranlarımız, şehirler arası yolcu otobüslerini, şehir içi minibüslerimizi ziyaret ederek Covid19 önlemleri kapsamında eksikliklerin olup olmadığı noktasında tespitlerimizi yaptık. Gerekli uyarılarda bulunduk. Gördüğümüz kadarıyla vatandaşlarımız da bu konuda çok daha duyarlı. Bu pandemi dönemini hep beraber aşacağımızı telkin ediyoruz. Kurallara uyan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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