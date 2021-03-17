En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor, ligdeki 24. maçında Esenler Erokspor’a sahasında 20 kaybetti.



Stat: Atatürk

Hakemler: Nabi İzci x, Suat Fidan x, Barış Çiçeksoyu X

Isparta 32 Spor: Onur Tekin x, Kaan Dorak xx, Semih Üstün x (Bekir Karadeniz dk. 56 x), Emir Kaan Gültekin x, Serdar Ümit Deniz x (Mustafa Acar dk. 66 x), Efşan Geçgin x, Nurettin Çakır xx, Mustafa Diler x, Kerem Pala x (Muhammed Çoban dk. 77 x), Arif Birşen x, Emre Fırtına x (Bilal Çebi dk. 77 x)

Esenler Erokspor: Ercüment Kafkasyalı xx, Bora Yelken xx, Enes Soy xxx (Hüseyin Afgan dk.73 x), Abuzer Gaffar Toplu xxx (Mert Somay dk. 73 x), Muharrem Öner xx, Aziz Kızılgün xx x (Samet Dağlı dk. 80 x), Muammer Sarıkaya xx (Onur Öztonga dk. 80 x) Murat Kayalı xx (Furkan Şahin dk. 90 ?) Erdinç Karakaş xx, Aziz Aksoy xxx, Tayfun Vurgun xx

Goller: Abuzer (dk. 27), Aziz Kızılgün (dk. 70) (Esenler Erokspor)

Sarı Kartlar: Onur Tekin, Nurettin Çakır, Efşan Geçgin (Isparta 32 Spor), Muharrem Öner, Enes Soy (Esenler Erokspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.