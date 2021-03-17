Eğirdir’de “Bahara Merhaba Oryantiring” yarışları düzenlenecek

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Oryantiring il temsilciliği işbirliğinde “Bahara Merhaba Oryantiring” yarışları Eğirdir ilçesinde gerçekleştirilecek.
790 yaş arası tüm sporseverlerin katılabileceği Oryantiring yarışlar, 28 Mart 2021 tarihinde düzenlenecek. Yarışmaya katılmak isteyen Oryantiring severlerin lisanslarını ibraz etmeleri gerekiyor. Lisansı olmayan sporcular ise yarışmaya katılabilmeleri için yanlarında sağlık raporlarını bulundurmaları zorunlu olacak.
Oryantiring İl Temsilcisi Hümeyra Akkoç yarışlara 790 yaş arası tüm sporseverleri davet ederek, Başvuruların online olarak gerçekleştirileceğini bildirdi.
Başvurular, 26 Mart 2021 günü saat 23:00’da sona erecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.