Isparta’da bir köyün karantina süresi uzatıldı

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Isparta’nın Eğirdir ilçesine bağlı Yukarı Gökdere Köyü’nde Covid19 vakaları ve temaslı kişilerin fazlalığı nedeniyle 8 Mart’ta 10 gün süreyle uygulanmaya başlanan karantina süresi 5 gün daha uzatıldı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, karantina süresinin 23 Mart Salı günü saat 13.00’a kadar devam etmesine karar verdi.

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