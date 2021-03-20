Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çalı süpürgesi imalatıyla teknolojiye direniyor Isparta’da yaşayan Muharrem Çoban, hammaddesi kentte bulunmayan çalı süpürgesi üretiyor Çoban: “İmalatçılar sektörden ayrıldığı için satışlarımız şuanda iyi durumda”

İHA

Çalı süpürgesi imalatıyla teknolojiye direniyor Isparta’da yaşayan Muharrem Çoban, hammaddesi kentte bulunmayan çalı süpürgesi üretiyor Çoban: “İmalatçılar sektörden ayrıldığı için satışlarımız şuanda iyi durumda”

Isparta’da yaşayan Muharrem Çoban(44), baba mesleği çalı süpürgesi imalatını teknolojiye rağmen sürdürüyor. Çalı süpürgelerine talebin azalması nedeniyle imalatçıların sektörden ayrıldığını, bunun da satışlara olumlu yansıdığını belirten Çoban, haftada ürettiği 700 süpürgeyi de sattığını söyledi.
Bir dönem her evde bulunan saplı çalı süpürgesi, zamanla yerini teknolojiye bıraktı. Yaygın olmasa da kullanımı devam eden çalı süpürgesinin imalatı da azaldı. Daha önce Sakarya’da ikamet eden Muharrem Çoban, 1988 yılından bu yana çalı süpürgesi üretimini sürdürüyor. 2001 yılında ailesiyle birlikte Isparta’ya yerleşen Çoban, Gül Küçük Sanayi Sitesi’ndeki küçük atölyesinde teknolojiye direniyor. Çoban, mesleğin gelecek nesillere aktarılamayacağından endişeli.
“Depremden sonra Isparta’ya geldim”
Mesleğin kendisine babasından kaldığını belirten Muharrem Çoban, “İmalata önce Sakarya’da başladık. Orada imalat genişti ve çalışanlarımız vardı. 1999 depreminden sonra 2001 yılında Isparta’ya geldim. Mesleğimi burada devam ettiriyorum” dedi.
“Ham maddeyi il dışından temin ediyorum”
Çalı süpürgesinin özel bir tohumu olduğunu belirten Çoban, bu tohumun köylerde özel olarak üretildiğini söyledi. Bu tohumun mısır gibi çıktığını ifade eden Çoban, “Püskülü ucunda çıkıyor. Köydeki işçiliği zahmetli. Tek tek kesiyorlar. Çok emek istiyor. Ham maddeyi Edirne Uzunköprü, Sakarya, Balıkesir ve Samsun Çarşamba’dan temin ediyoruz. Son 23 yıldır köylüler az dikim yaptığı için ham madde fiyatları arttı. Ham madde yetersiz olduğu için Sırbistan, Makedonya, Bulgaristan ve yenilerde de Türkmenistan’dan geliyor” diye konuştu.
“Haftada 700 süpürge üretiyorum”
Teknolojin gelişmesiyle çalı süpürgesi imalatına rağbetin azaldığını kaydeden Çoban, “Ama imalatçılar da bıraktığı için birbirini orantıladı. Satışlarda bir sıkıntı yok. Satışlarımız iyi, belli bir üretim kapasitemiz ve müşterimiz var. Ürettiğimiz ürünü satıyoruz. Elimizde kalan ürün olmuyor. Haftada 700 süpürge üretiyoruz. Bu süpürgeler her hafta sonu bitiyor” dedi.
Meşakkatli bir üretim süreci var
Süpürgenin üretim aşamalarını anlatan Muharrem Çoban, “İmalat kısmında ham madde geldikten sonra ıslatılır sonra ambara dikilir, naylonla örtülür, içine akşam kükürt yakılır. 45 saat o şekilde durur. Sabah naylonu açarsın, bu bize yumuşak olması ve beyazlaması için yarar. Sonra imalat kısmında ürün seçilir. Seçilme işi bittikten sonra zahiresini keserler. İkinci kısmı taslak, üçüncü kısmı tepe son kısmı da dikiş kısmıdır. Dikişten sonra temizlenir, ipleri ve süpürgenin ucu kesilerek, hazır hale getirilir” ifadelerini kullandı.
“2530 TL’den satılıyor”
Ürettiği süpürgeleri Isparta’nın dışında Burdur’un Bucak ile Afyonkarahisar’ın Dinar ilçelerine sattığını belirten Çoban, perakende fiyatının 2530 TL arasında değiştiğini ifade etti.
Çoban, sektörün teknoloji karşısında artık bitme noktasına geldiğini ifade ederek, “Bizden sonrası bu mesleği yapmaz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başdeğirmen: “Her türlü fikre ve projeye açığız”
YEREL HABERLER Başdeğirmen: “Her türlü fikre ve projeye açığız”
EKO-BİR Müdürü Süleyman Can: “Eğirdir Gölü’nün su kodunda 50-60 santim azalma var”
YEREL HABERLER EKO-BİR Müdürü Süleyman Can: “Eğirdir Gölü’nün su ...
Kazada ölen Muhammed'in cenaze namazını babası kıldırdı
YEREL HABERLER Kazada ölen Muhammed'in cenaze namazını babası ...
Isparta’da bir köyün karantina süresi uzatıldı
YEREL HABERLER Isparta’da bir köyün karantina süresi uzatıldı
Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut’tan duygu yüklü Çanakkale şiiri Devlet Övünç Madalyası törenine katılan Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut, kendi kaleme aldığı şiiri okudu Isparta'da Devlet Övünç Madalyası Tevcih töreni
YEREL HABERLER Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut’tan duygu yüklü ...
Profesör babanın en zor son görevi Kazada hayatını kaybeden evladının cenaze namazını İlahiyat Profesörü babası kıldırdı 6 kişinin yaralandığı kaza sonrası hayatını kaybeden Muhammed toprağa verildi
YEREL HABERLER Profesör babanın en zor son görevi Kazada hayatını ...
Eğirdirli yelkenciler Bodrum’dan 4 madalyayla döndü
YEREL HABERLER Eğirdirli yelkenciler Bodrum’dan 4 madalyayla döndü
Isparta’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü
YEREL HABERLER Isparta’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale ...
Başkan Başdeğirmen: “Esnafımızın daha rahat bir ortamda iş yapabilmelerini sağlayacağız”
YEREL HABERLER Başkan Başdeğirmen: “Esnafımızın daha rahat bir ...
Isparta’da otomobil ve otomobil parçaları çalan 4 şüpheli yakalandı Şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Isparta’da otomobil ve otomobil parçaları çalan 4 ...