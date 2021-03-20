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Isparta Valisi Seymenoğlu: “Vaka sayılarında yukarı bir trend var, ne olur bu işi ciddiye alalım”

İHA

Isparta Valisi Seymenoğlu: “Vaka sayılarında yukarı bir trend var, ne olur bu işi ciddiye alalım”

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, kentteki yeni tip korona virüs (Covid19) vaka sayısında bir ay öncesine göre yukarı yönlü bir trend olduğunu belirterek, “Şu anda vaka sayısı günlük 5060 arasında değişiyor. Ne olur işi ciddiye alalım” dedi.
Vali Ömer Seymenoğlu, kentteki Covid19 vakalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İl genelinde şu anda vaka sayısının günlük 5060 arasında olduğuna dikkat çeken Seymenoğlu, “23 hafta ve 1 ay önceki vaka sayılarımıza göre yukarı bir trend var. Ama bunu engellememiz ve yükselişi durdurmamız lazım. Mavi kategoriye girebilmek ve bunu tamamen bitirmek hedefimiz. Ama en azından vaka artışına fırsat vermememiz lazım. Bunu hep birlikte yapacağız” dedi.
“Ne olur işi ciddiye alalım”
Sağlık Bakanlığı’nın tablosunda Isparta’nın sarı renkli iller kategorisinde yer aldığını hatırlatan Vali Seymenoğlu, “Sarı kategoride olan iller arasında olduğumuz için bazı kısıtlamalardan geri adım attık. Kapalı olan işyerlerini açtık, birtakım kurallar getirdik. Bizim idare olarak vatandaşlarımızdan şu talebimiz var, ne olur işi ciddiye alalım” diye konuştu.

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