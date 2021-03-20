Büro Memur Sen Genel Başkanı Yazgan: “Kamu kurumlarında uzmanlaşmanın yolu açılmalı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büro Memur Sen Genel Başkanı Yazgan: “Kamu kurumlarında uzmanlaşmanın yolu açılmalı”

İHA

Büro Memur Sen Genel Başkanı Yazgan: “Kamu kurumlarında uzmanlaşmanın yolu açılmalı”

Büro MemurSen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, kamu kurumlarında kurum içi uzmanlaşma yolunun açılması gerektiğini belirterek, “Sosyal Güvenlik Kurumu’na gittiğinizde bir memur arkadaşımız tüm işlemlerinizi bitirebilmeli. Bunun yolu da kurum içinde uzmanlaşma” dedi.
Büro MemurSen Isparta Şubesi’nin üst kurul delege seçimi için olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Sendika binasında pandemi kurallarına uygun olarak yapılan genel kurul toplantısına Büro MemurSen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Isparta Şube Başkanı Abdurrahman Aktaş ve sendika üyeleri katıldı.
“Uzmanlaşmanın yolu açıldı, arkası gelmeli”
Toplantıda konuşan Büro MemurSen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Türkiye’de kurum içi uzmanlık yolunun gelir idaresi başkanlığı ile açıldığını ve bunun arkasının gelmesi gerektiğini söyledi. Yazgan, “Geçmişte devlette memur yazar, şef, müdür yardımcısı paraflar şeklinde bir mantık vardı. Ama artık bilgisayarlar var. Verileri bilgisayar üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Yetki ve sorumluluk paylaşılmalı. Sosyal Güvenlik Kurumu’na gittiğinizde bir memur arkadaşımız tüm işlemlerinizi bitirebilmeli. Bunun yolu da kurum içinde uzmanlaşma” dedi.
“Memur arkadaşlarımız başka yere geçmek için dilekçe veriyor”
Sosyal Güvenlik, İçişleri ve Adalet bakanlıkları başta olmak üzere sendikanın hizmet kollarındaki ve mevzuat gerektiren kurumlarda uzmanlaşmanın yolunun açılması gerektiğine değinen Yazgan, bunun da kurum içinde yapılacak bir sonucu atanan kadro olması gerektiğini belirtti. Yazgan, “Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu başta olmak üzere kurumlardaki arkadaşlarımız başka bir kuruma geçmek için dilekçe veriyor. Bu oradaki hafızanın, oradaki birikimin sıfırlanması anlamı taşıyor. Bu tarz kadrolar oluşturulursa oradaki nitelikli personeller de mevcut yerinde kalmaya devam edecektir” diye konuştu.
“Bazı devlet memurlarının maaşları asgari ücretin altında kaldı”
Öte yandan 2021 yılında toplu sözleşme görüşmelerinin yapılacağını ifade eden Yusuf Yazgan, “Bu seneki toplu sözleşme önemli. Çünkü bazı devlet memuru arkadaşlarımızın maaşları asgari ücretin altında kaldı. Bu kabul edilemez. Asgari ücret yükselsin, o da yeterli bir ücret değil. Ama memur maaşın asgari ücretin altında kalması kabul edilemez. Bunu toplu sözleşmede genel merkezimizle masaya yatıracağız. Memurun hakkı verilmediği takdirde oraya imzamız olmayacak” ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından Büro MemurSen Isparta Şubesi’nin üst kurul delege seçimi gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta Valisi Seymenoğlu: “Vaka sayılarında yukarı bir trend var, ne olur bu işi ciddiye alalım”
YEREL HABERLER Isparta Valisi Seymenoğlu: “Vaka sayılarında yukarı ...
Çalı süpürgesi imalatıyla teknolojiye direniyor Isparta’da yaşayan Muharrem Çoban, hammaddesi kentte bulunmayan çalı süpürgesi üretiyor Çoban: “İmalatçılar sektörden ayrıldığı için satışlarımız şuanda iyi durumda”
YEREL HABERLER Çalı süpürgesi imalatıyla teknolojiye ...
Başdeğirmen: “Her türlü fikre ve projeye açığız”
YEREL HABERLER Başdeğirmen: “Her türlü fikre ve projeye açığız”
EKO-BİR Müdürü Süleyman Can: “Eğirdir Gölü’nün su kodunda 50-60 santim azalma var”
YEREL HABERLER EKO-BİR Müdürü Süleyman Can: “Eğirdir Gölü’nün su ...
Kazada ölen Muhammed'in cenaze namazını babası kıldırdı
YEREL HABERLER Kazada ölen Muhammed'in cenaze namazını babası ...
Isparta’da bir köyün karantina süresi uzatıldı
YEREL HABERLER Isparta’da bir köyün karantina süresi uzatıldı
Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut’tan duygu yüklü Çanakkale şiiri Devlet Övünç Madalyası törenine katılan Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut, kendi kaleme aldığı şiiri okudu Isparta'da Devlet Övünç Madalyası Tevcih töreni
YEREL HABERLER Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut’tan duygu yüklü ...
Profesör babanın en zor son görevi Kazada hayatını kaybeden evladının cenaze namazını İlahiyat Profesörü babası kıldırdı 6 kişinin yaralandığı kaza sonrası hayatını kaybeden Muhammed toprağa verildi
YEREL HABERLER Profesör babanın en zor son görevi Kazada hayatını ...
Eğirdirli yelkenciler Bodrum’dan 4 madalyayla döndü
YEREL HABERLER Eğirdirli yelkenciler Bodrum’dan 4 madalyayla döndü
Isparta’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü
YEREL HABERLER Isparta’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale ...
Başkan Başdeğirmen: “Esnafımızın daha rahat bir ortamda iş yapabilmelerini sağlayacağız”
YEREL HABERLER Başkan Başdeğirmen: “Esnafımızın daha rahat bir ...
Isparta’da otomobil ve otomobil parçaları çalan 4 şüpheli yakalandı Şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Isparta’da otomobil ve otomobil parçaları çalan 4 ...