Büro Memur Sen Genel Başkanı Yazgan: “Kamu kurumlarında uzmanlaşmanın yolu açılmalı”

Büro MemurSen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, kamu kurumlarında kurum içi uzmanlaşma yolunun açılması gerektiğini belirterek, “Sosyal Güvenlik Kurumu’na gittiğinizde bir memur arkadaşımız tüm işlemlerinizi bitirebilmeli. Bunun yolu da kurum içinde uzmanlaşma” dedi.

Büro MemurSen Isparta Şubesi’nin üst kurul delege seçimi için olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Sendika binasında pandemi kurallarına uygun olarak yapılan genel kurul toplantısına Büro MemurSen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Isparta Şube Başkanı Abdurrahman Aktaş ve sendika üyeleri katıldı.

“Uzmanlaşmanın yolu açıldı, arkası gelmeli”

Toplantıda konuşan Büro MemurSen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Türkiye’de kurum içi uzmanlık yolunun gelir idaresi başkanlığı ile açıldığını ve bunun arkasının gelmesi gerektiğini söyledi. Yazgan, “Geçmişte devlette memur yazar, şef, müdür yardımcısı paraflar şeklinde bir mantık vardı. Ama artık bilgisayarlar var. Verileri bilgisayar üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Yetki ve sorumluluk paylaşılmalı. Sosyal Güvenlik Kurumu’na gittiğinizde bir memur arkadaşımız tüm işlemlerinizi bitirebilmeli. Bunun yolu da kurum içinde uzmanlaşma” dedi.

“Memur arkadaşlarımız başka yere geçmek için dilekçe veriyor”

Sosyal Güvenlik, İçişleri ve Adalet bakanlıkları başta olmak üzere sendikanın hizmet kollarındaki ve mevzuat gerektiren kurumlarda uzmanlaşmanın yolunun açılması gerektiğine değinen Yazgan, bunun da kurum içinde yapılacak bir sonucu atanan kadro olması gerektiğini belirtti. Yazgan, “Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu başta olmak üzere kurumlardaki arkadaşlarımız başka bir kuruma geçmek için dilekçe veriyor. Bu oradaki hafızanın, oradaki birikimin sıfırlanması anlamı taşıyor. Bu tarz kadrolar oluşturulursa oradaki nitelikli personeller de mevcut yerinde kalmaya devam edecektir” diye konuştu.

“Bazı devlet memurlarının maaşları asgari ücretin altında kaldı”

Öte yandan 2021 yılında toplu sözleşme görüşmelerinin yapılacağını ifade eden Yusuf Yazgan, “Bu seneki toplu sözleşme önemli. Çünkü bazı devlet memuru arkadaşlarımızın maaşları asgari ücretin altında kaldı. Bu kabul edilemez. Asgari ücret yükselsin, o da yeterli bir ücret değil. Ama memur maaşın asgari ücretin altında kalması kabul edilemez. Bunu toplu sözleşmede genel merkezimizle masaya yatıracağız. Memurun hakkı verilmediği takdirde oraya imzamız olmayacak” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Büro MemurSen Isparta Şubesi’nin üst kurul delege seçimi gerçekleştirildi.

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