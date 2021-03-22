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Tartıştığı eşinin ağabeyi tarafından bıçaklandı

DHA

Tartıştığı eşinin ağabeyi tarafından bıçaklandı


Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Dursun Y., geldiği evde dini nikahlı eşi Pınar Ç.'nin ağabeyi Avni Ç. tarafından bıçaklandı. Yaralanan Dursun Y. hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.
Olay, dün gece Turan Mahallesi Hilmi Çakmakçı Caddesi´nde meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Dursun Y., dini nikahlı eşi Pınar Ç.'nin yaşadığı eve geldi. Dursun Y. ve Pınar Ç. arasında tartışma çıkarken, bir süre sonra eve gelen Pınar Ç.'nin ağabeyi Avni Ç. de tartışmaya dahil oldu. Pınar Ç., bu sırada cep telefonundaki KADES butonuna basarak, polisten yardım istedi. KADES'ten gelen uyarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Bu sırada Avni Ç. ve Dursun Y. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Avni Ç., yanında bulunan bıçakla Dursun Y.'yi kol ve bacak bölgesinden yaraladı.
Gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Dursun Ç. tedavi altına alınırken, Avni Ç. ise polis tarafından gözaltına aldı. Öte yandan polis olay yerinde inceleme yaptığı sırada Pınar Ç.'nin, "Ben gebereceğime o gebersin" diyerek söylendiği görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ
2021-03-22 11:11:05

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