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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Başdeğirmen: “Gençlik bizim için önemli”

İHA

Başkan Başdeğirmen: “Gençlik bizim için önemli”

AK Parti Eğirdir Gençlik Kolları Başkanı Hakkı Özdamar, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti.
Isparta Belediyesi’nin geçen iki yıllık süreçte bir değişim içerisinde olduğunu gördüklerini, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in teşkilatlara sahip çıktığını söyleyen AK Parti Eğirdir Gençlik Kolları Başkanı Hakkı Özdamar, “Yaptığınız çalışmaları Isparta’da muhalefet kesim eleştiriyor. Bunların işi eleştirmekten başka boyuta geçemiyor. Pandemi sürecinde Isparta Belediyesi bu kadar hizmeti yaptıysa, pandemi sonrasında Isparta şaha kalkacaktır. Biz bir Eğirdirli olarak size teşekkür ediyoruz. Isparta’daki değişimleri görüyoruz” dedi.
Yıllardır ITKM için ‘ne zaman yapılacak’ diye sorduklarını ancak bugün yapıldığını görmekten mutluluk duyduklarını dile getiren Özdamar, “Bir Eğirdirli olarak sizlere, Isparta Belediyesine teşekkür ediyoruz. AK Belediyeciliği Isparta’da gösterdiniz. Isparta’nın böyle ilerlediğini görmek bizleri sevindiriyor. En kısa sürede cadde otoparklarının da tekrar devreye girmesini bekliyoruz” diye konuştu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, AK Parti Eğirdir Gençlik Kollarının yaptığı çalışmaları yakından takip ettiğini belirtti. Başkan Başdeğirmen, ilçede güzel bir teşkilat oluşturulduğunu ve Isparta’daki en güçlü teşkilatlardan birisi olduğunu kaydederken, “Bizde bundan gurur duyuyoruz. Dava arkadaşlarımızın gençlikten bu şekilde yetişmesi bizleri her zaman memnun ediyor. Eğirdir Belediyemizdeki gelişmeleri de görüyoruz. Eğirdir’de sıkıntılı bir dönemden sonra alınan bir belediye var. O sıkıntılar inşallah en kısa zamanda aşılıp, bugünlere geldik. Başkanımızla sürekli görüşüyoruz, bizlerinde destek olabileceği noktalarda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Personelin fazlalığı ve borcun olması bazı şeyleri engelledi. En kısa zamanda başkanımızın bunları aşıp çok güzel hizmetleri yapacağı inancındayım” dedi.
“ITKM ve koku sorunu çözüldü”
Yaklaşık iki yıllık görev süresinin dolmak üzere olduğunu hatırlatan Başkan Başdeğirmen, pandemi sürecine rağmen yılların problemi olan ITKM’nin, koku sorununun çözüldüğünü hatırlattı. Başdeğirmen, “Şehirde 2 bin 500 konutun altyapısını hazırlayıp, inşaatlarına başlayacak hale getirdik. Şehrimizde trafik önemli bir problemdi, onlar ortadan kalktı. Millet Bahçesi bizim için vizyon bir proje. 86 bin metrekareye Ispartalımızın çok rahat gidip vakit geçirebileceği bir hale getiriyoruz. İl ve ülke dışından gelen misafirlerimizi de ağırlayabileceğimiz, şehrimizi anlatabileceğimiz, tanıtabileceğimiz bir yer. Şu anda oranın ne olduğunun görülmesi ve bittikten sonra nasıl olduğunun görülmesi gereken bir yer. Yakın zamanda çok başka bir şekilde orayı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” diye konuştu.

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