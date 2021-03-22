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18 gündür kayıp Zilfinur'un cesedi göl kıyısında bulundu

DHA

18 gündür kayıp Zilfinur'un cesedi göl kıyısında bulundu


Ali ÇEVİKBAŞTaner ERDEM/GELENDOST (Isparta), (DHA)ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde, Eğirdir Gölü sahilinde kadın cesedi bulundu. Cesedin, 18 gün önce Yalvaç ilçesindeki evinden 'markete gidiyorum' diyerek çıkan ve bir daha haber alınamayan Zilfinur Bakır'a (23), ait olduğu belirlendi.
Yalvaç ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan yüksekokul mezunu Zilfinur Bakır, 5 Mart Cuma günü saat 10.00 sıralarında 'markete cips almaya gidiyorum' diyerek evden çıktı. Zilfinur Bakır eve dönmeyince, aile polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Zilfinur Bakır'ın en son kaybolduğu gün saat 10.30 sıralarında yolda yürüdüğü sırada güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerine ulaştı. Görüntüde yolda yalnız yürüdüğü görülen Zilfinur Bakır'ın üzerinde kot pantolon, pembe kazak ve hırka ile başında eşarp ve maskesi bulunduğu tespit edildi.
MİNİBÜSLE GELENDOST'A GELDİ
Zilfinur Bakır'ın kaybolduğu gün Yalvaç'tan Isparta'ya hareket eden yolcu minibüsüne bindiği ve Gelendost ilçesine bağlı Yeşilköy mevkiine geldiğinde indiği, aynı araçta bulunan başka bir yolcunun ise kızın minibüsten indiğini gördüğü yönünde polise ifade verdiği öğrenildi.
CESEDİ POLİS VE JANDARMA EKİPLERİ BULDU
Isparta Emniyet Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, arama çalışmalarını Zilfinur Bakır'ın en son görüldüğü bölge olan Gelendost ilçesine bağlı Yeşilköy mevkiinde yoğunlaştırdı. Zilfinur Bakır'ın gittiği istikametlerdeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, bugün Eğirdir Gölü'nün Yeşilköy bölge kıyısında bir kadın cesedine ulaştı. Yapılan ilk incelemede tanınmayacak haldeki cesedin Zilfinur Bakır'a ait olabileceği değerlendirildi. Cesedin üzerindeki kıyafetlerin Zilfinur Bakır'ın kaybolduğu gün üzerinde bulunanlarla aynı olduğu, ayrıca olay yerinde bulunan cep telefonunun da yine genç kıza ait olduğu saptandı.
Yapılan incelemelerle cesedin, kayıp Zilfinur Bakır'a ait olduğu belirlendi. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından ceset otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞTaner ERDEM
2021-03-22 17:33:43

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