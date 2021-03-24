Kaymakam Çelik, huzurevi sakinleriyle buluştu

Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik 1824 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılar Haftası münasebetiyle Eğirdir Huzurevi sakinleri ile bir araya geldi. Kaymakam Çelik’e ziyarette Belediye Başkanı Veli Gök, Eğirdir Huzurevi Müdürü Kadriye Kocaoğlu ve huzurevi personeli eşlik etti.

Koronavirüs tedbirlerinin gözetildiği ziyarette Kaymakam Çelik, huzurevinde kalan yaşlıların ‘Yaşlılar Haftası’nı kutlayarak Eğirdir Belediyesi tarafından daha önceden hazırlanan hediyeleri Başkan Gök ile birlikte yaşlılara takdim etti. Tüm Huzurevi sakinleri ile ayrı ayrı ilgilenen Kaymakam Çelik ve Başkan Gök, huzurevi sakinlerinin her birinin hal ve hatırını sorarak, sağlık ve sıhhatli bir yaşam dilediler.

Huzurevi sakinleri gerçekleşen ziyaret nedeniyle duydukları memnuniyeti belirterek, Kaymakam Adem Çelik’e ve Belediye Başkanı Veli Gök’e teşekkür ettiler.

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