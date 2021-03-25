Isparta’da meslek liselerinin kütüphaneleri modern hale getiriliyor

Isparta’da Milli Eğitim Bakanlığı’nın 'Mesleki Eğitimde 1000 Okul' projesi kapsamında TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin kütüphanesi modern hale getirildi.

Millî Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitimde iyileştirmelerin sağlanabilmesi amacıyla 'Mesleki Eğitimde 1000 Okul' projesi başlattı. Proje kapsamında okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin ebeveynlerine yönelik eğitimler planlanırken, okulların fiziki altyapısının güçlendirilmesi, okullara yeni laboratuvarlar, kütüphaneler ve spor alanları kurulması hedefleniyor.

“Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi” kapsamında Isparta TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin mevcut okul kütüphanesi geliştirilerek, modern bir görünüme kavuşturuldu. Konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Kütüphanenin duvarları boyanmış, zemini yenilenmiş, iki tane bilgisayar kazandırılmış, öğrenciler için satranç oyun alanları oluşturulmuş, kitap okuma köşeleri düzenlenmiş, kitap sayısı arttırılmış, kütüphanedeki Atatürk köşesi iyileştirilmiş, kütüphanenin görselliği arttırılarak öğrencilerin daha kaliteli ve hoş zaman geçirebilecekleri bir ortam oluşturulmuştur. Kütüphane, öğretmen, yardımcı personel ve idarecilerin işbirliği ile son şeklini almıştır. Yenilenen ve geliştirilen bu kütüphane; öğrencilerin kişisel gelişimlerini destekleyerek, onlara sosyal ve kültürel alanlar sağlayacaktır” denildi.

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