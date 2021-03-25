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TFF 3.Lig: Isparta 32 Spor: 2 - Elazığ Karakoçan FK: 2

İHA

TFF 3.Lig: Isparta 32 Spor: 2 - Elazığ Karakoçan FK: 2

Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor, ligdeki 26. maçında Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü ile oynadığı maçta 22 berabere kaldı.
Isparta Atatürk Stadı’nda bugün oynanan karşılaşmayı Rize Bölgesinden Sinan Dereci, İsmail Ertunç ve Soner Akgün isimli hakemler yönetti. Isparta32 spor Serdar Ümit Deniz'in penaltı golüyle 35 dakikada 10 öne geçti. Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü 45. dakikada Muhammed Sak'ın penaltı golüyle eşitliği yakaladı: 11
Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü, 78. dakikada Ahmet Can Arık ile yenik durumdan önüne geçti:12. Isparta 32 Spor
87 Dakikada Serdar Ümit Deniz'in ayağından penaltıdan beraberliği sağladı 22.
Isparta 32 Spor, 38 puanda kalırken Elazığ ise puanını 32'ye çıkarttı.

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