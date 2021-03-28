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Isparta'da yük asansörü düştü: 2 yaralı

DHA

Isparta'da yük asansörü düştü: 2 yaralı


Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da, bir iş yerinde arızalanan ve yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen yük asansöründeki 2 kişi yaralandı.
Olay, saat 18.30 sıralarında Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan kozmetik ürünleri satışı yapılan bir iş yerinde meydana geldi. İbrahim Kaçar ve Fatih Önder, iş yerinin alt katına inen yük asansörüne bindi. Bu sırada yük asansörü henüz bilinmeyen nedenle düştü. Yaklaşık 3 metreden düşen yük asansöründe bulunan Kaçar ve Önder yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan İbrahim Kaçar, kendi imkanlarıyla kurtulurken, Fatih Önder ise yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucunda kurtarıldı. Hastaneye götürülen Kaçar ve Önder´in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ
2021-03-28 21:26:58

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