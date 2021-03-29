Isparta’da FETÖ/PDY operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Isparta’da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi tutuklandı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kentteki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon başlatıldı. Bu kapsamda FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin içinde yer alan, örgüt adına faaliyet yürüten şüpheliler tespit edilerek daha önce yürütülen soruşturmaların da devamı olarak firari örgüt mensuplarının il merkezimizde saklandıkları adresler tespit edildi. 25 Mart günü 4 örgüt mensubu eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Şarkikaraağaç ilçesinde de firari olarak aranmakta olan 1 şahıs gözaltına alınarak dijital materyallerine el konuldu. Şüpheliler, C.E., S.Ö., R.Ö., F.M.T. ve H.Y. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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