Isparta’da FETÖ/PDY operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta’da FETÖ/PDY operasyonunda 5 kişi tutuklandı

İHA

Isparta’da FETÖ/PDY operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Isparta’da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi tutuklandı.
Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kentteki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon başlatıldı. Bu kapsamda FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin içinde yer alan, örgüt adına faaliyet yürüten şüpheliler tespit edilerek daha önce yürütülen soruşturmaların da devamı olarak firari örgüt mensuplarının il merkezimizde saklandıkları adresler tespit edildi. 25 Mart günü 4 örgüt mensubu eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Şarkikaraağaç ilçesinde de firari olarak aranmakta olan 1 şahıs gözaltına alınarak dijital materyallerine el konuldu. Şüpheliler, C.E., S.Ö., R.Ö., F.M.T. ve H.Y. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta’da pandemi döneminde 36 bin kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı İl Sağlık Müdürü Dr. Karakaya: “Geçen yıla göre yüksek olmasa da tüm Türkiye ile beraber bir yükseliş bekliyoruz”
YEREL HABERLER Isparta’da pandemi döneminde 36 bin kişinin Covid-19 ...
Isparta’da valiz ve sırt çantasına gizlenmiş 15 kilo 272 gram esrar ele geçirildi Diyarbakır’dan Isparta’ya 15 kilo 272 gram uyuşturucu getiren zehir tacirine operasyon Narkotik köpeğin bulamaması için uyuşturucuyu mazota bandırmış
YEREL HABERLER Isparta’da valiz ve sırt çantasına gizlenmiş 15 kilo ...
Oryantiring yarışlarında huzurevindeki yaşlılar gençlere taş çıkarttı
YEREL HABERLER Oryantiring yarışlarında huzurevindeki yaşlılar ...
Isparta'da yük asansörü düştü: 2 yaralı
YEREL HABERLER Isparta'da yük asansörü düştü: 2 yaralı
Isparta’da asansörü kazası: 2 yaralı Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Isparta’da asansörü kazası: 2 yaralı Yaralılar ...
Kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp ters döndü: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp ters döndü: 1 ...
Üsküdar'da evden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada
YEREL HABERLER Üsküdar'da evden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada
Isparta’da Azerbaycan askerlerine dağcılık eğitimi verildi
YEREL HABERLER Isparta’da Azerbaycan askerlerine dağcılık eğitimi ...
Isparta’da ucuz halı kuyruğu Ucuz halı almak isteyen vatandaşlara sık sık sosyal mesafe uyarısı yapıldı Ucuz halı alabilmek için saatlerce kuyrukta beklediler
YEREL HABERLER Isparta’da ucuz halı kuyruğu Ucuz halı almak isteyen ...
Köpek, aracın altına saklanan kediyi yakalamak için çamurluk plastiğini parçaladı
YEREL HABERLER Köpek, aracın altına saklanan kediyi yakalamak için ...
Vatandaşlara ücretsiz 10 bin fidan dağıtıldı
YEREL HABERLER Vatandaşlara ücretsiz 10 bin fidan dağıtıldı