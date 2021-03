Isparta'da özel çocukların off-road keyfi

Isparta Belediyesi Dünya Otizm Farkındalık Günü öncesinde otizm ve down sendromuna dikkat çekmek amacıyla özel çocukların ve ailelerinin katıldığı offroad turu düzenledi. Sürücülerle birlikte zorlu arazi şartlarını geçen çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.

Isparta Belediyesi 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla hafta sonunda, şehirde farkındalığı artırmak amacıyla, otizm ve +1 down sendromlu çocuklar ile ailelerine yönelik, offroad turu düzenledi. Gökçay Kavşağından başlayan ve zorlu arazi şartlarını aşarak Beldibi mevkii, Pürenova üzerinden Gölcük Tabiat Parkına ulaşan özel çocuklar gönüllerince eğlendi, mutlu bir gün yaşadı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, programın başından sonuna kadar otizm ve down sendromlu çocuklar ve aileleriyle yakından ilgilendi. Başdeğirmen çifti Gökçay Kavşağından başlayan ve Gölcük’e kadar uzanan tura katıldı. Başkan Başdeğirmen, direksiyon başına geçti. Gölcük Tabiat Parkında çocuklar ve aileleri ile katılımcılara ikramda bulunuldu.

“Çocuklarımıza özel bir gün yaşatmak istedik”

Isparta’da bir farkındalık oluşturmak istediklerini söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, offroad kulübünün destekleriyle 40 araçlık bir katılım olduğunu dile getirdi. Etkinliğe destek veren tüm kulüp ve dernek yöneticilerine teşekkür eden Başkan Başdeğirmen, “Çocuklarımız çok mutlu, ailelerimiz memnun. Çocuklarımıza özel bir gün yaşatmak istedik. Çocuklarımız mutlu oldukça biz daha çok mutlu oluyoruz” derken, programların devamının geleceğini söyledi.

AK Parti YSK Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel de, çocukların ve ailelerinin güzel bir duygu yaşadıklarını ve bundan dolayı da kendilerinin mutlu olduğunu dile getirdi.

“Beklentiden çok daha fazla bir mutluluk var”

Bu etkinliklerle çok daha fazla insana ulaştıklarını ve farkındalık oluşturulduğunu belirten Isparta Nefes Otizm Derneği Başkanı Ömer Selek, “Başkanımızın ve toplum liderlerinin bu işlere gönül vermesi, ailelere büyük bir güven veriyor. Bu etkinlikte beklentiden çok daha fazla bir mutluluk var. Isparta Belediyesinin ve başkanımızın böyle bir etkinliğe imza atmasından dolayı gurur duyuyorum. Daha güzel çalışmalarda birlikte olmak dileğimiz” görüşlerinde bulundu.

Karınca Zihinsel Engelliler İstihdam Derneği Başkanı Hülya Yüceer, düzenlenen etkinlikten dolayı Başkan Başdeğirmen ve emeği geçen herkese çocuklar ve aileleri adına teşekkür etti.

“Belediyemiz işbirliği ile güzel bir organizasyon yaptık”

Isparta Davraz OffRoad Kulübü Başkanı İslam Antalyalı, etkinlikten çocukların büyük bir zevk aldığını kaydederek, “Çocuklarımız offroad yapmayı çok sevdiler. Bu tür etkinliklerin devamı için hazırız. Belediyemiz işbirliği ile güzel bir organizasyon yaptık. Çocuklar çok mutluydu, bizler çok mutluyduk. Sayın vekilimize, başkanımıza böyle bir organizasyona destek verdikleri için çok teşekkür ederiz” dedi.

