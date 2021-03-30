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Turuncudan kırmızıya dönen Isparta'da vali uyardı: “Ölümlü ve günlük vaka sayılarımızda artış var, herkes kendi tedbirini alsın” Vali Seymenoğlu: “Cezalandırmayla şu aşamaya kadar çok başarılı olamadık”

İHA

Turuncudan kırmızıya dönen Isparta'da vali uyardı: “Ölümlü ve günlük vaka sayılarımızda artış var, herkes kendi tedbirini alsın” Vali Seymenoğlu: “Cezalandırmayla şu aşamaya kadar çok başarılı olamadık”

Isparta, Sağlık Bakanlığının son açıkladığı tabloya göre turuncu kategoriden yüksek riskli illeri kapsayan kırmızı bölgeye geçti. Vali Ömer Seymenoğlu, vatandaşları tedbirler almaları konusunda uyararak, “Ölümlü ve günlük vaka sayılarımızda artış var. İnşallah önümüzdeki 23 hafta içerisinde bunu frenleyip ilk fırsatta da vaka sayılarındaki azalmaları görmüş olacağız” dedi.
Sağlık Bakanlığı, illerin renk kategorilerini belirleyen haritayı paylaştı. İlk açıklanan renk haritasında sarı ile orta riskli iller arasında yer alan Isparta, daha sonra açıklanan tablolarda yüksek riskli illeri kapsayan turuncu bölgeye geçti. Son açıklanan renk haritasında ise Isparta kırmızı ile çok yüksek riskli iller arasında yer aldı. Bu kapsamda hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması gibi bazı kısıtlamalar kentte yeniden uygulanmaya başlandı.

“Cezalandırmayla şu aşamaya kadar çok başarılı olamadık”
Kentte trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Yayalar Kırmızı Çizgimizdir’ uygulamasına katılan Vali Ömer Seymenoğlu, Kaymakkapı Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte Covid19 tedbirleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Vatandaşları kendi tedbirlerini almaları konusunda uyaran Vali Seymenoğlu, “Ülke genelinde olduğu gibi şehrimize bazı kısıtlamalar getirilecek. Turuncu kategoriden kırmızı kategoriye geçtik. Sadece yasaklar ve denetimlerle Covid19 ile mücadele etmemiz mümkün değil. Hep beraber mücadele etmemiz lazım. Vatandaşlardan dileğim ne olur kendi tedbirimizi kendimiz alalım. Kurallara uymayanlara kamu gücünü kullanarak uymalarını sağlamak valilik ve diğer kamu kurumlarının görevi. Biz bunu elimizden geldiğince her fırsatta yerine getiriyoruz. Ancak cezalandırmayla şu aşamaya kadar çok başarılı olamadık. Her vatandaşımızın kendi kuralını koyması ve ona uyması lazım. Ne olur maskeden taviz vermeyelim. Aile ve dost ortamında da olsak maskemizi uygun olarak kullanmamız lazım. Topyekun mücadele ile bu salgınla baş edeceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

“Ölümlü ve günlük vaka sayılarımızda artış var”
Kentin Covid19 bakımından şu anda çok iyi durumda olmadığına değinen Vali Seymenoğlu, “Ölümlü ve günlük vaka sayılarımızda artış var. İnşallah önümüzdeki 23 hafta içerisinde bunu frenleyip ilk fırsatta da vaka sayılarındaki azalmaları görmüş olacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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