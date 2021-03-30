Isparta’da yaya geçitlerine kırmızı çizgiler çekildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta’da yaya geçitlerine kırmızı çizgiler çekildi

İHA

Isparta’da yaya geçitlerine kırmızı çizgiler çekildi

Isparta’da ‘Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir’ uygulaması kapsamında yaya geçitlerine kırmızı renge boyandı.
İçişleri Bakanlığı tarafından “Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın” sloganıyla 2019 yılında ilan edilen “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” uygulaması bu yıl da devam ediyor. Bu kapsamda Vali Ömer Seymenoğlu Kaymakkapı meydanında bulunan yaya geçidini kırmızıya boyadı. Yayaların trafikteki önceliğine dikkat çekmek adına gerçekleştirilen programa Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük ve öğrenciler katıldı.
Yaya öncelikli trafik uygulamasında bu yılın sloganı “Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir” oldu. Yaya önceliği farkındalığını arttırmak ve bu konuya dikkat çekmek için Vali Seymenoğlu Kaymakkapı meydanında bulunan yaya geçindeki bir çizgiyi kırmızıya boyadı. Vali Seymenoğlu ardından alanda bulunan öğrencilere tişört, şapka ve kırmızı düdük dağıtarak kampanyaya verdikleri destek için teşekkür etti. Programda Belediye Başkanı Başdeğirmen de yaya geçidine kırmızı çizgi çekerek kampanyaya destek verdi.

“Serbestçe karşıdan karşıya geçebilir anlayışı yanlış”
Konuyla ilgili açıklama yapan Vali Ömer Seymenoğlu, “Gördüğünüz gibi alanda mevcut olan yaya çizgilerine kırmızı şerit çekerek kamuoyunun dikkatini yaya trafiğine çektik. Fakat bizlerin bir talebi var. Trafiğe çıktığımızda sürücü de olabiliyoruz yaya da olabiliyoruz. Yayaların yaya geçitlerinde önceliği var fakat şunu unutmamak lazım trafik lambalarının olduğu yerde veya trafik polislerinin bulunduğu yerde öncelik; trafik lambalarının durumuna göre veya trafik polisinin işaretine göre değişmekte. Yayalarımızın bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Trafik lambası ve trafik polisinin olmadığı yaya geçitlerinde öncelik ise yayalarımızın. Şöyle bir anlayış sanki yerleşiyor. ‘Karayoluna çıkan her vatandaşımız yaya olarak istediği güzergahta istediği noktada serbestçe karşıdan karşıya geçebilir’ anlayışı. Bu doğru değil. Bunlara dikkat edersek sürücülerin de eleştirilerini almamış oluruz ki bu da gerekli bir konu” dedi.

“Yayalar yollardan geçerken bu geçitleri kullanmalı”
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise trafikte kurallara uymanın önemine değindi. Başkan Başdeğirmen, “Yaya geçitlerimize kırmızı çizgi çiziyoruz. Yaşamımızda önemli bir konuya ‘bu benim kırmızı çizgim’ diyebiliyoruz. Trafikte kırmızı çizgimiz olması gerekiyor. Şuanda şehrimizde 135 bin araç var. Düşündüğünüz zaman 240 bin nüfuslu bir şehirde neredeyse bir buçuk kişiye bir araç düşüyor. Aracın çokluğu trafikte sıkışıklığa yol açıyor ama bunu aşmak bizim elimizde. Trafik kurallarına uyulduğu zaman bu sıkışıklığı aşarız. Yayalar yollardan geçerken bu geçitleri kullanmalı” diye konuştu.
Tüm Türkiye’de bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu öncülüğünde yapılan uygulama kapsamında Isparta’da da il genelinde bulunan ışıksız yaya geçitlerinde kolluk kuvvetlerince uygulama yapıldı. Önce yaya uygulaması kapsamında “Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir” sloganına uygun olarak kırmızı çizgi çekilen yaya geçitleriyle sürücülerin ve yayaların dikkati “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” çalışmasına çekildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Turuncudan kırmızıya dönen Isparta'da vali uyardı: “Ölümlü ve günlük vaka sayılarımızda artış var, herkes kendi tedbirini alsın” Vali Seymenoğlu: “Cezalandırmayla şu aşamaya kadar çok başarılı olamadık”
YEREL HABERLER Turuncudan kırmızıya dönen Isparta'da vali uyardı: ...
Isparta'da özel çocukların off-road keyfi
YEREL HABERLER Isparta'da özel çocukların off-road keyfi
Isparta’da FETÖ/PDY operasyonunda 5 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Isparta’da FETÖ/PDY operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Isparta’da pandemi döneminde 36 bin kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı İl Sağlık Müdürü Dr. Karakaya: “Geçen yıla göre yüksek olmasa da tüm Türkiye ile beraber bir yükseliş bekliyoruz”
YEREL HABERLER Isparta’da pandemi döneminde 36 bin kişinin Covid-19 ...
Isparta’da valiz ve sırt çantasına gizlenmiş 15 kilo 272 gram esrar ele geçirildi Diyarbakır’dan Isparta’ya 15 kilo 272 gram uyuşturucu getiren zehir tacirine operasyon Narkotik köpeğin bulamaması için uyuşturucuyu mazota bandırmış
YEREL HABERLER Isparta’da valiz ve sırt çantasına gizlenmiş 15 kilo ...
Oryantiring yarışlarında huzurevindeki yaşlılar gençlere taş çıkarttı
YEREL HABERLER Oryantiring yarışlarında huzurevindeki yaşlılar ...
Isparta'da yük asansörü düştü: 2 yaralı
YEREL HABERLER Isparta'da yük asansörü düştü: 2 yaralı
Isparta’da asansörü kazası: 2 yaralı Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Isparta’da asansörü kazası: 2 yaralı Yaralılar ...
Kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp ters döndü: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp ters döndü: 1 ...
Üsküdar'da evden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada
YEREL HABERLER Üsküdar'da evden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada
Isparta’da Azerbaycan askerlerine dağcılık eğitimi verildi
YEREL HABERLER Isparta’da Azerbaycan askerlerine dağcılık eğitimi ...