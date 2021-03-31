Isparta'da minibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı (2)- Yeniden

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta'da minibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı (2)- Yeniden

DHA

Isparta'da minibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı (2)- Yeniden


Nurettin ARKANAli ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesi yakınlarında minibüsle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 3 kişi öldü, biri 6 aylık bebek 8 kişi ise yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında IspartaAfyonkarahisar karayolunun Keçiborlu ilçesi yakınlarındaki Koçtepe köyü kavşağında meydana geldi. Suriye uyruklu Mustafa Qattan´ın kullandığı 34 MF 3168 plakalı minibüs, Yılmaz Akboğa yönetimindeki 03 ER 460 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazanın etkisiyle minibüs refüjdeki ağaca çarpararak dururken, hafif ticari araç ise şarampole düştü.
YARALILARDAN 3´ÜNÜN DURUMU AĞIR
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Biri 6 aylık bebek olmak üzere 9 Suriye vatandaşının bulunduğu öğrenilen minibüste 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Minibüsteki 6 kişi ile otomobilde bulunan 2 kişi ise yaralandı. Yaralılar gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulansla çevredeki hastanelere sevk edilerek, tedaviye alındı. Yaralılardan minibüste 6 aylık bebek ile sürücü Mustafa Qattan ve otomobilin sürücüsü Yılmaz Akboğa'nın sağlık durumun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
KİMLİK TESPİTİ SÜRÜYOR
Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında cenazeler hastane morguna konuldu. Kazada ölen 3 kişinin ve diğer yaralıların kimlik tespitine çalışılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Nurettin ARKANAli ÇEVİKBAŞ
2021-03-31 21:03:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta’da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı
YEREL HABERLER Isparta’da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ...
Isparta'da minibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı (1)
YEREL HABERLER Isparta'da minibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 3 ...
Isparta'da trafik kazası: 3 ölü, 8 yaralı (1)
YEREL HABERLER Isparta'da trafik kazası: 3 ölü, 8 yaralı (1)
Eğirdir Gölü çevresinde drone ile larva mücadelesi
YEREL HABERLER Eğirdir Gölü çevresinde drone ile larva mücadelesi
Evinde yapay ısı, ışık düzeneğiyle kenevir yetiştirdi, jandarma yakaladı
YEREL HABERLER Evinde yapay ısı, ışık düzeneğiyle kenevir ...
Isparta’da İngiltere mutasyonu hariç tüm mutasyonlu vakalar KYK yurdunda izole edilecek
YEREL HABERLER Isparta’da İngiltere mutasyonu hariç tüm mutasyonlu ...
Tarihi eser kaçakçısı 4 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Tarihi eser kaçakçısı 4 şüpheli yakalandı
El emeği hat sanatlı tablosunu Azerbaycan ordusuna hediye etti
YEREL HABERLER El emeği hat sanatlı tablosunu Azerbaycan ordusuna ...
Isparta Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yeni binasında
YEREL HABERLER Isparta Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yeni binasında
2 yılda 180 kitap okuyan 88 yaşındaki emekli öğretmene plaket
YEREL HABERLER 2 yılda 180 kitap okuyan 88 yaşındaki emekli ...
Doğal gülsuyuna logolu tescil Isparta gülsuyu analizden geçirilecek, standarda uygunsa ‘doğal ürün’ logosu vurulacak ITSO Başkanı Tutar: “Doğal ürün logosu ile gülsuyu markalaştırılacak”
YEREL HABERLER Doğal gülsuyuna logolu tescil Isparta gülsuyu ...
Minik Çınar mesaj gönderdi, Başkan Başdeğirmen yerel yönetimleri anlattı
YEREL HABERLER Minik Çınar mesaj gönderdi, Başkan Başdeğirmen yerel ...
Isparta’da yaya geçitlerine kırmızı çizgiler çekildi
YEREL HABERLER Isparta’da yaya geçitlerine kırmızı çizgiler çekildi
Turuncudan kırmızıya dönen Isparta'da vali uyardı: “Ölümlü ve günlük vaka sayılarımızda artış var, herkes kendi tedbirini alsın” Vali Seymenoğlu: “Cezalandırmayla şu aşamaya kadar çok başarılı olamadık”
YEREL HABERLER Turuncudan kırmızıya dönen Isparta'da vali uyardı: ...
Isparta'da özel çocukların off-road keyfi
YEREL HABERLER Isparta'da özel çocukların off-road keyfi
Isparta’da FETÖ/PDY operasyonunda 5 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Isparta’da FETÖ/PDY operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Isparta’da pandemi döneminde 36 bin kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı İl Sağlık Müdürü Dr. Karakaya: “Geçen yıla göre yüksek olmasa da tüm Türkiye ile beraber bir yükseliş bekliyoruz”
YEREL HABERLER Isparta’da pandemi döneminde 36 bin kişinin Covid-19 ...
Isparta’da valiz ve sırt çantasına gizlenmiş 15 kilo 272 gram esrar ele geçirildi Diyarbakır’dan Isparta’ya 15 kilo 272 gram uyuşturucu getiren zehir tacirine operasyon Narkotik köpeğin bulamaması için uyuşturucuyu mazota bandırmış
YEREL HABERLER Isparta’da valiz ve sırt çantasına gizlenmiş 15 kilo ...
Oryantiring yarışlarında huzurevindeki yaşlılar gençlere taş çıkarttı
YEREL HABERLER Oryantiring yarışlarında huzurevindeki yaşlılar ...