Isparta'da minibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı (2)- Yeniden



Nurettin ARKANAli ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesi yakınlarında minibüsle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 3 kişi öldü, biri 6 aylık bebek 8 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında IspartaAfyonkarahisar karayolunun Keçiborlu ilçesi yakınlarındaki Koçtepe köyü kavşağında meydana geldi. Suriye uyruklu Mustafa Qattan´ın kullandığı 34 MF 3168 plakalı minibüs, Yılmaz Akboğa yönetimindeki 03 ER 460 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazanın etkisiyle minibüs refüjdeki ağaca çarpararak dururken, hafif ticari araç ise şarampole düştü.

YARALILARDAN 3´ÜNÜN DURUMU AĞIR

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Biri 6 aylık bebek olmak üzere 9 Suriye vatandaşının bulunduğu öğrenilen minibüste 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Minibüsteki 6 kişi ile otomobilde bulunan 2 kişi ise yaralandı. Yaralılar gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulansla çevredeki hastanelere sevk edilerek, tedaviye alındı. Yaralılardan minibüste 6 aylık bebek ile sürücü Mustafa Qattan ve otomobilin sürücüsü Yılmaz Akboğa'nın sağlık durumun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

KİMLİK TESPİTİ SÜRÜYOR

Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında cenazeler hastane morguna konuldu. Kazada ölen 3 kişinin ve diğer yaralıların kimlik tespitine çalışılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Nurettin ARKANAli ÇEVİKBAŞ

2021-03-31 21:03:57



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