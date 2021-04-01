Isparta’da zehir taciri firari saklandığı adreste yakalandı

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Isparta’da jandarma ekipleri, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarından hakkında 17 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahsı saklandığı adreste yakaladı.

Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) ve merkez ilçe jandarma komutanlığı ekipleri 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarından hakkında 17 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.A. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Firari şahsın adresi ekiplerin sıkı takibiyle belirlenerek operasyon düzenlendi. Operasyona Z.A. saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.A. tutuklanarak, Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

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