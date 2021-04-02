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Down sendromlu çocuklardan otizmli kardeşlerine mehteran gösterisi Isparta’da down sendromlu çocuklardan oluşan mehteran takımı gönülleri fethetti

İHA

Isparta'da down sendromlu çocuklardan oluşan mehteran takımı 'Otizm Farkındalık Günü' kapsamında gösteri sundu. Gösteri vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Down sendromlu çocuklardan otizmli kardeşlerine mehteran gösterisi Isparta’da down sendromlu çocuklardan oluşan mehteran takımı gönülleri fethetti

Isparta’da down sendromlu çocuklardan oluşan mehteran takımı ‘Otizm Farkındalık Günü’ kapsamında gösteri sundu. Gösteri vatandaşlardan büyük ilgi gördü.
Isparta Belediyesi’nin destekleriyle 2019 yılında Karınca Zihinsel Engelliler Eğitim ve İstihdam Derneği bünyesinde down sendromlu çocuklardan kurulan mehteran takımı, ‘Otizm Farkındalık Günü’nde otizmli kardeşlerini yalnız bırakmadı. Isparta Belediyesi Mehteran takımının eğitim verdiği grup, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda halka gösteri sundu. Gösteriyi Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye başkan yardımcıları Hakkı Kaya ve Fahretdin Gözgün ile vatandaşlar yakından takip etti.
4 eser çalan down sendromlu mehteran takımı, uyumuyla dikkat çekerken gönülleri de fethetti. Down sendromlu mehteran takımına konserde belediye mehteran takımı eşlik etti. Gösteriyi ilgiyle izleyen vatandaşlar da telefonlarıyla videolar çekerek, mehteran takımına büyük ilgi gösterdi.

“24 kişilik engelli takımımız var”
Karınca Zihinsel Engelliler Eğitim ve İstihdam Derneği Başkanı Hülya Yüceer, 2 yıl önce Isparta Belediyesi’nin destekleriyle mehteran takımı kurduklarını belirterek, belediye mehteran takımının çocukları 6 ay gibi kısa bir sürede yetiştirdiğini söyledi. Yüceer, “6 ay gibi kısa bir sürede belediyeler işbirliği projesinde Türkiye birincisi olduk. Dünya Otizm Günümüz kutlu olsun. Amacımız küçük programlarla farkındalık oluşturmak. 24 kişilik engelli takımımız var. Bugün hasta olan çocuklarımız katılamadı. Tek başlarına mehteran takımımız hazır” dedi.

“Her 59 çocuktan 1’i otizmli”
Nefes Otizm Derneği Başkanı Fatime Sarıyıldız da mehteran gösterisi öncesi yaptığı konuşmada, her 59 çocuktan 1’inin otizmli olduğunu belirtti. Bu oranın 78 yıl önce 150’de 1 çocuk olduğunu kaydeden Sarıyıldız, “Farkında mısınız? Otizm her gün artıyor. Bu durumu görmemezlikten gelemeyiz. Otizm bir millet ödevi olmalı, herkese fark ettirilmeli ve erken tanıya ulaşabilmeliyiz. 2000’li yıllardan bu yana özel eğitim alanında ülkemiz çok yol aldı. Ama halen istenen seviye ve kalitede değiliz. Halen alan mezunu özel eğitim öğretmenlerimiz yeterli sayıda değil. Tanınamayan binlerce çocuk var. Saha araştırması ve aile hekimlerimizin otizm tarama yapması konusunda daha fazla çabaya ihtiyacımız var” diye konuştu.

“Aileler zorluklar yaşıyor”
Otizmli ailelerin yaşadığı zorluklara değinen Sarıyıldız, “Anne ve babalarımız otizmli bir çocuk sahibi olmanın toplum tarafında bilinmeyişinin çok ağır ve acımasız davranışlara maruz kalarak ödüyorlar. Aklınıza gelebilecek her zaman yer, kişi, varlıklarında dışlanma ve acıma duygularıyla baş etmek durumunda kalıyorlar. Sosyal hayattan yüzde 80 oranında izole bir hayat sürmek zorunda kalıyorlar. Otizmli ailelerin hasta olmaya hakkı yok. Çünkü çocuklarını emanet edebilecekleri herhangi bir kuruluş yok” dedi.

“Belediye olarak bu çocuklarımızın her an yanındayız”
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise otizmli çocuklara her zaman ilgi gösterilmesi gerektiğini söyledi. Başdeğirmen, “Bu çocuklarımız kolay bir yaşantı içerisinde değiller. Biz bunları görüyoruz. Ailelerinin ne kadar sıkıntı yaşadıklarını biliyoruz. Aileleri takdirle karşılıyorum. Normal bakımdan daha fazla ilgi gösteriyorlar. Devletimizin bu konuda birçok desteği var. Eğitim ve normal hayatlarına devam edebilmeleri için çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar içerisinde devlet ve bizler destek veriyoruz. Belediye olarak bu çocuklarımızın her an yanındayız” diye konuştu.
Gösterinin ardından Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mehteran takımında yer alan çocuklara madalyalarını verdi. Daha sonra mehteran takımı üyeleri, otizmli çocuklarla birlikte gökyüzüne mavi balon saldılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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