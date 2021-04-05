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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ITSO Başkanı Tutar: “Mart ayı ihracatımız yüzde 111 arttı”

İHA

ITSO Başkanı Tutar: “Mart ayı ihracatımız yüzde 111 arttı”

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası(ITSO) Başkanı Mustafa Tutar, kentin Mart ayı ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 111 artışla 39 milyon 110 bin dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.
ITSO Başkanı Mustafa Tutar, Isparta’nın 2023 yılı için hedeflediği 500 milyon dolarlık ihracata daha erken ulaşmasını beklediklerini söyledi. Mart ayında ihracatta rekor derecede artış olduğunu belirten Tutar, “Mart ayı ihracat miktarı 39 milyon110 bin 890 dolar olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı aynı dönemine göre yüzde 111 oranında artış yaşanmıştır” dedi.
Tutar, Mart ayında kentten en çok ihracat yapılan sektörlerinde başında 9 milyon 333 bin dolar ile makine ve aksamları geldiğini, bu sektörü 6 milyon 992 bin dolarla madencilik ürünlerini izlediğini kaydetti. Mustafa Tutar, “İlimizde üçüncü olarak en çok ihracat yapılan sektör yaş meyve ve sebze oldu. Bu alanda 3 milyon 871 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, çimento cam seramik ve orman ürünlerinde 3 milyon 593 bin dolar, tekstil ve hammaddeleri ise 3 milyon 336 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi” diye konuştu.
Tutar, 2021 yılının ilk 3 ayında ise kentten 101 milyon 536 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bunun da bir önceki yıla göre yüzde 60 artışlı olduğunu söyledi.

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