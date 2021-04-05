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Isparta’da 20 STK’dan 104 emekli amirale ortak tepki “Milletimiz vesayetçi zihniyete asla boyun bükmeyecektir” Sivil toplum kuruluşu temsilcileri 104 amiral hakkında suç duyurusunda bulundu

İHA

Isparta’da 20 STK’dan 104 emekli amirale ortak tepki “Milletimiz vesayetçi zihniyete asla boyun bükmeyecektir” Sivil toplum kuruluşu temsilcileri 104 amiral hakkında suç duyurusunda bulundu

Isparta’da bir araya gelen 20 sivil toplum kuruluşunun temsilcileri, 104 emekli amiralin açıklamasına ortak tepki göstererek suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Milletimiz, kendisine ayar vermek isteyen bu vesayetçi zihniyete asla boyun bükmeyecektir” denildi.
Isparta’da hizmet veren 20 sivil toplum kuruluşunun temsilcileri 104 emekli amiralin açıklamasına tepki göstermek amacıyla Kaymakkapı Meydanı'nda bir araya geldi. Burada basın açıklaması yapan grup, 104 emekli amiral hakkında suç duyurusunda bulunmak için imza attı.
Grup adına basın açıklamasını okuyan Eğitime Destek Platformu il temsilcisi Abdurrahman Akçil, gece yarısı açıklama yapan emekli amirallerin akıllarınca milli iradeye ayar çekmek istediklerini belirterek, “Bu aziz millete ve onun milli iradesine karşı içlerinde besledikleri kin ve nefreti, boğazlar meselesi, Montrö Anlaşması ve Atatürkçülük mevzilerinin arkasından bir kez daha kinlerini kusmak cüretinde bulunmuşlardır” dedi.

“Milletimiz vesayetçi zihniyete asla boyun bükmeyecektir”
Emekli amirallerle ilgili Türk mahkemelerinin gereğini yapacağına değinen Akçil, şunları söyledi:
“15 Temmuz darbe kalkışmasına 103 gün kala,15 Temmuz darbe kalkışmasına yeltendiği için tutuklanan 103 generali anımsatırcasına bildiriye imza atan bu 103 emekli amiral bu millete akıllarınca bir mesaj vermek istemektedir. Milletimiz kendisine ayar vermek isteyen bu vesayetçi zihniyete asla boyun bükmeyecektir.
Bu millet 1960 gece yarısı baskınını ve alçakça şehit edilen Menderes ve arkadaşlarını, hapislerde işkence gören, aşağılanan bakan ve vekillerini unutmamıştır. Bu millet 1980'de Amerika'nın çocukları tarafından gerçekleştirilen eşkıyalığı, darağaçlarında bir sağdan bir soldan şehit edilen masum gençlerini unutmamıştır. Bu millet Fetöcü hainlerin yapmış olduğu 15 Temmuz alçaklığını, şehit edilen 250 vatandaşını 2200 gazisini unutmamıştır. Bu gün mavi vatan savunmasında Akdeniz de can siperane mücadele veren muvazzaf silah arkadaşlarına destek olmak adına hiçbir destek açıklaması yapmazken, vesayetçi bir söylemle Devletin ayaklarına pranga vurulmasını isteyen bu sözde amiralleri de unutmayacaktır.
Aksi bir durumda bir sivil toplum kuruluşları Platformu olan Eğitime Destek Platformu kendisi ile hareket eden tüm sivil toplum kuruluşları ile vatan müdafaası için her an vazife başına geçecektir. Vatan müdafaasının emekliliği olmadığı şuuruyla yediden yetmişe tüm Türk milleti olarak 15 Temmuz’da olduğu gibi meydanlara çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır.”
Açıklamanın ardından 104 emekli amiral hakkında suç duyurusunda bulunulması için imzalar alındı.

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