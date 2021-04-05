Ispartalı atletler, dereceleriyle göz doldurdu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye Atletizm Federasyonu faaliyet programında yer alan ve Türk atletizminin tabana yayılmasını sağlayan Atletizm Geliştirme Projesi yarışmalarının 2'nci ayağı grup müsabakaları Konya'da hafta sonu yapıldı.

Müsabakalarda Isparta’yı temsil eden sporcular derecelere imza atarak, takım halinde 4 kupa, ferdi ise 3 madalya kazandılar. Farklı yaş kategorilerinde 6 takımı, 13 Nisan'da Aydın'da düzenlenecek yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.