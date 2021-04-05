Isparta’da itfaiyeden yılan operasyonu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Isparta’da itfaiye ekipleri, bir evin bahçesinde saklanan yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı bulunduğu yerden çıkararak doğaya saldı.

Davraz Mahallesi’ndeki bir evin bahçesinde yılan sesi duyuldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanın bahçede saklandığını tespit etti. Ekipler kısa süreli çalışmanın ardından yılanı saklandığı yerden çıkardı. İtfaiye ekiplerinin özverili çalışması sonucu yaklaşık 1 metre boyunda olan yılan canlı olarak yakalandı. Çuvala konulan yılan daha sonra mahalleden uzak bir alanda doğal ortamına salındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.