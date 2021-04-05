Alabalık tesislerinin çevreye etkileri araştırılıyor

– Isparta’da bir proje kapsamında, havuz yetiştiriciliği yapan işletmelerin çevresel etkileri araştırılıyor. Araştırma sonunda işletmelerin çıkış suyu yönetimine ilişkin uygulanabilir yönetim önerileri geliştirilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (SAREM) tarafından yürütülmekte olan ‘Alabalık Yetiştiriciliği Yapan Havuz İşletmelerinin Çevresel Etkisi’ projesi devam ediyor. Proje yürütücüsü Dr. Cafer Bulut, projenin arazi ve laboratuvar çalışmaların Denizli Tarım İl Müdürlüğü, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü ve Çameli Alabalık Üreticiler Birliği ile koordineli olarak sürdüğünü söyledi.



“Bilimsel veriler yoluyla aydınlatılabilir”

Su ürünleri yetiştiriciliğinin birçok ülkede bir sektör haline gelmesinin başta çevre olmak üzere kaynakların paylaşımı ve sürdürülebilir büyüme konularını ön plana çıkardığını belirterek, “Ülkemizde su ürünleri sektörünün hızla gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan alabalık tesislerinin çevresel etkileri konulu tartışmalar ancak bilimsel veriler yoluyla aydınlatılabilir. Zira çok farklı sucul ekosisteme sahip olan ülkemiz sularında, balık yetiştiriciliği ve çevre etkileşiminin bilimsel olarak izlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda hazırlanan proje başta havuz yetiştiriciliğinin yoğun olduğu Denizli ili Çameli ilçesinde Kanlıçay Deresi, Isparta ili Aksu ve Çandır Göksu Dereleri üzerinde yer alan tesisler su kalitesi yönünden düzenli olarak izlenmekte, tesislerin dere üzerine olan etkileri araştırılmaktadır. Bu proje ile Denizli ili Çameli Bölgesi, Isparta ili Aksu ve Çandır Bölgelerindeki karada kurulu gökkuşağı alabalığı üretim tesislerinin çevresel etkileri belirlenecek, bu etkilerin başlıca kaynakları tespit edilerek işletmelerin çıkış suyu yönetimine ilişkin uygulanabilir yönetim önerileri geliştirilecektir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.