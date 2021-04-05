Isparta’da bir köy İngiltere mutasyonlu vakalar nedeniyle karantinaya alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Isparta’nın Senirkent ilçesine bağlı Gençali köyü, İngiltere mutasyonu Covid19 vakalarının artması nedeniyle karantinaya alındı.

Senirkent Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçemiz Gençali köyünde Covid19 testi pozitif vakaların (İngiltere varyantı) ve temaslıların (İngiltere varyantı) artması üzerine 10 gün karantinaya alınması gerekliliği üzerine vakaların temaslı sayılarının çokluğu sebebiyle Covid19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla, Gençali köyünün 05.04.2021 tarihi saat 16.00 itibarıyla 15.04.2021 tarihi saat 16.00’a kadar 10 gün süreyle giriş çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verilmiştir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.