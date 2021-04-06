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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Başdeğirmen: “Kan bağışının değerini biliyoruz”

İHA

Başkan Başdeğirmen: “Kan bağışının değerini biliyoruz”

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kaymakkapı Meydanı’nda belediye meclisi tarafından ücretsiz olarak tahsis edilen Kızılay Kan Alma Birimini beraberinde meclis üyeleriyle birlikte ziyaret etti, birimin açılışı gerçekleştirildi.
Isparta Belediyesi Meclisi, oybirliği ile bir süre önce Kaymakkapı Meydanında, Kızılay’a Kan Alma Birimini ücretsiz olarak tahsis etmişti. Daha önce çadır ortamında alınan kan bağışları ise gerçekleştirilen bu tahsisle birlikte daha modern, konforlu ve daha hijyenik bir ortamda yapılabilir hale geldi.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, beraberinde belediye meclisinde gurubu bulunan AK Parti, MHP ve İYİ Partinin gurup sözcüleri ve belediye meclisi üyeleriyle birlikte Kızılay Kan Alma Birimini ziyaret ederek, birimin açılışını gerçekleştirdi.

“Isparta günde yaklaşık 100 hataya can veriyor”
Açılışta konuşan Türk Kızılay’ı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tufan Ertop, kanın kaynağının sadece insan ve üretilemeyen bir ilaç olduğunu, insan için önemli olduğuna vurgu yaptı. Ertop, “Bizler bu kanı temin ederken bağışçılarımıza ihtiyacımız olduğu kadar, bu bağışı alabileceğimiz konforlu ve hijyenik ortamlara da ihtiyacımız var. Yıllardır farklı yerlerde, çadır ortamlarında kan alıyorduk. Bu sorunumuzu sizlere ilettiğimizde, sizler bir an bile düşünmeden bizlere destek oldunuz. Isparta halkının kan bağışlarını konforlu ve hijyenik bir alanda verebilecekleri bu alanı bizlere tahsis ettiniz. Sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu sayede Isparta halkına ne kadar değer verildiğini bizlerin nezdinde sizler göstermiş oldunuz. Isparta yılda 2530 bin civarında kan bağışı aldığımız bir il. Günde yaklaşık 100 hastaya can verilen bir yer. Bunlara vesile oldunuz, bizlerde bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Bu gururu yaşarken de sizlerin kıymetli katkılarını hiçbir zaman göz ardı etmeyeceğimizi bir kez daha söylemek istiyoruz. Sizlerin sayesinde hastalarımız her gün şifa buluyorlar. Uzun yıllar çok güzel bir şekilde hizmet verecek alan kazandırdığınız için teşekkür ediyorum” dedi.
“Kan bağışında en çok bağış yapan iller arasına girmek isteriz”
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Belediye Meclisinin oybirliği ile Kızılay Kan Alma Biriminin ücretsiz olarak tahsis edildiğini hatırlatarak, tüm meclis üyelerine teşekkür etti. İnsan hayatının ve kanın önemli olduğundan hareketle böyle bir kararın alındığını ve maddi gelirin ikinci plana atıldığını dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Kanın değerini hepimiz biliyoruz. Kanın önemini ortaya koymak adına bir takım farkındalıklar oluşturmak ve çalışmalar yapmak zorundayız. Önceki yerinizde sıcakta, soğukta zorluklar çektiniz. Şimdi vatandaşlarımız rahatlıkla gelip kan bağışlarını yapabiliyorlar, sizlerde aynı şekilde rahat bir şekilde kan alabiliyorsunuz. Yeni yerle birlikte kan bağışı sayısında artış var. Pandemi sürecinin ardından kan bağışı sayısının daha da artacağını düşünüyorum. Kan bağışında nüfusa oranla en çok bağış yapan iller arasına girmek isteriz. Kan ihtiyacı olan bir vatandaşımız nerede olursa olsun, bu kan oraya yetişiyor. Yapmış olduğunuz çalışmanın önemi çok büyük. Kanın yarın kime ihtiyaç olabileceğini düşünmek ve buna göre hareket etmemiz lazım. Bu konuda duyarlıyız. Kan ihtiyacı olan hastalarımıza kanın verilmesi ve verilecek bir kan ile bir insanın hayata dönmesi kadar önemli bir şey olamaz. Bunu düşünerek, kan vermemizin bir vazife olduğunu düşünüyorum. Tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum” şeklinde konuştu.

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