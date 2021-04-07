Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan kişi, tüfekle intihar etti



Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da, yaya olan ve polisi görünce kaçmaya başlayan şüpheli, 'dur' ihtarına uymayarak üzerinde bulunan av tüfeğini önce ekiplere doğrulttu ardından kendi başına ateş etti. Olay yerinde yaşamını yitiren kişinin kimliğinin tespiti için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Bağlar Mahallesi 2736 sokakta meydana geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaya olan ve polisi görünce kaçmaya başlayan şüpheliye 'dur' ihtarında bulundu. Kaçmaya çalışan şüpheli bir süre sonra 2736 sokağa geldiğinde boş bir arazide durdu. Üzerinde bulunan av tüfeğini polise doğrultan şüpheli, daha sonra kendi başına ateş etti. Kimliği belirsiz kişi kanlar içeresinde yığılırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve takviye polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kimliği belirsiz kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. İsmi henüz öğrenilemeyen kişinin cenazesi kimlik tespiti ve otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2021-04-07 19:32:45



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