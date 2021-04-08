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Misli.com 3. Lig 3. Grupta PlayOff mücadelesi veren Isparta 32 Spor, Şırnak temsilcisi ve grupta son sıralarda bulunan Cizrespor’a 21 mağlup oldu.



Stat: Atatürk

Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz x, Yavuz Bahadır Ordu x, Aykut Küçük x

Isparta 32 Spor: Murat Can Yıldız x, Kaan Dorak x, Semih Üstün x, Kadir Turhan x, Efşan Geçgin x, Serdar Ümit Deniz x (Bekir Karadeniz dk. 46 x), Mustafa Diler xx (Kemal Ünal dk. 86 ?), Mustafa Eraslan x (Mustafa Acar dk. 46 x) Bilal Çebi x (Muhammed Çoban dk. 77 x), Nurettin Çakır xx, Emir Kaan Gültekin xx

Cizrespor: Alp Arda xx, Özgür Kedikli xxx (Hüseyin Arabacıoğlu dk. 64 x), Ekrem Sütçü xx (Ahmet Demir dk. 86 ?) Oğulcan Enes Demiroğlu xx, Burak Yılmaz xx, Emrah Çalışlar xx, Furkan Özdemir xx, Emre İşçiler xx (Serhan Bütün dk. 64 x) Burak Koçer xx, Kağan Kayalı xx, Hakan Doğan xx (Ahmet Güney dk. 79 x),

Sarı Kartlar: Bekir Karadeniz, Kadir Turhan, Kemal Ünal (Isparta 32 Spor), Özgür Kedik, Serhat Bütün, Alp Arda (Cizrespor)

Goller: Özgür Kedikli (dk. 8), Kaan Dorak (dk. 77) (kk) (Cizrespor), Mustafa Acar (dk. 65) (Cizrespor)

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