Eğirdir’de kız öğrenci pansiyonu karantinaya alındı

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– Isparta’nın Eğirdir ilçesinde bir lisenin kız öğrenci pansiyonu Covid19 vakaları nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’ndan yapılan açıklamada “İlçemiz Yazla Mahallesi Prof. Dr. Turan Yazgan Caddesi No:3 adresinde bulunan Prof. Dr. Turan Yazgan Anadolu Lisesi kız öğrenci pansiyonunda, Covid19 vakalarının ve temaslı sayısının çok olması nedeniyle, (Covid19) enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi amacıyla, 08.04.2021 tarihi saat 14.00 itibariyle 18.04.2021 saat 14.00’e kadar 10 gün süreyle giriş çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina uygulanmasına karar verilmiştir” denildi.

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