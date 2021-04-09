Pandemiye rağmen basketboldan vazgeçmediler

Isparta Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, pandemi sürecinden dolayı maçlar oynanmıyor olsa da, antrenmanlarını aksatmadan sürdürüyor. Bünyesinde minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde toplam 60 basketbolcusunu geleceğe hazırlayan Isparta Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı çalışmalarını antrenör Süleyman Kaya nezaretinde devam ettiriyor.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda Isparta’nın genç sporcularını geleceğe hazırlayan Belediyespor Kulübü bu noktada da yetiştirdiği birçok oyuncusunu da profesyonel takımlara gönderiyor.

Geçen yıl Isparta Belediyespor Kulübü Basketbol Takımında yer alan ve başarılı bir çıkış sağlayan Ege Başçiftçi’nin önemli bir takıma transferini sağlandı. Başçiftçi, 15 günlüğüne geldiği Isparta’da antrenmanlarını yine Isparta Belediyespor Basketbol Takımı ile birlikte sürdürüyor.

“Basketbolu sevdirmek için uğraşıyoruz”

Isparta Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı Antrenörü Süleyman Kaya, son bir senedir pandemi sürecinden dolayı maçlar yapamasalar da antrenmanlara devam ettiklerini söyledi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in spora büyük destekler ve katkılar sağladığını belirten Antrenör Kaya, takım olarak iki defa şehirde birinci olduklarını, bölge müsabakalarına katıldıklarını, yarı finallere kaldıklarını dile getirdi. Kaya, “Başkanımızın da destekleriyle bu seneki hedefimizde aynı şekilde ilerlemekti, ancak pandemiden dolayı maçlar oynanamıyor. İlkokuldan, lise 12.sınıflara kadar öğrenim gören gençlerimize basketbolu sevdirmek için uğraşıyoruz. Bizim ana hedeflerimizden birisi de liglere gençlerimizi yetiştirebilmektir. Ege Başçiftçi arkadaşımızı önemli bir takıma gönderdik. Yine bunun yanında amacımız gençlerimizi antrenör, hakem, idareci olarak yetişmelerini sağlamaktır” dedi.

Basketbol takımının oyuncuları da Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e kendilerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in spor anlamında kendilerine büyük destek verdiğini belirten ve bu sayede bir takıma transfer olduğunu söyleyen Ege Başçiftçi, “Başkanımıza bize verdiği fırsatlardan dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu. Genç yetenekler ayrıca, “Basketbol oynayarak sağlıklı bir hayat sürüyoruz. Süleyman Hocamızla birçok maçlara çıktık, başarılar elde ettik, bu başarılarımızı devam ettireceğimize inanıyoruz. Belediye Başkanımıza da bize verdiği tüm desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” görüşlerinde bulundular.

Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün de, basketbol takımının antrenmanını ziyaret ederek, sporcularla bir süre sohbet etti, başarı dileklerinde bulundu.

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