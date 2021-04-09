Çocuk özlemini bitiren ameliyat



Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'daki Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde, doğuştan vajinası olmayan S.İ.'ye (24), kapalı yöntem ameliyatla vajina oluşturuldu. S.İ., "Artık evladımızı kucağımıza almak istiyoruz" dedi.

Balıkesir'de yaşayan ve doğuştan vajinası olmayan S.İ., SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne başvurdu. Buradaki tetkiklerin ardından ameliyat edilmesine karar verilen S.İ., Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Evrim Erdemoğlu ve ekibinin başarılı operasyonu ile sağlığına kavuştu. Operasyon sonrası açıklama yapan Prof. Dr. Erdemoğlu, doğuştan vajen yokluğunun nadir görülen hastalık olduğunu belirtip, şöyle konuştu:

"Bu hastalar 13-14 yaşlarında adet görmeme şikayeti ile doktora başvurur. Bu yaşlarda ya da evlendiklerinde vajen olmama tanısı aldıklarında büyük şok yaşarlar. Geleceğe dair annelik, kadınlık endişesi ve özbenlik algısında bozulmalar olabilir. Bu hastalığın tedavisinde çeşitli cerrahi yöntemler kullanılsa da eski tariflenen metotlarda başarısızlık oranları ve tıkanma oranları yüksektir. Gerek hastalığın nadir görülmesi gerekse cerrahi prosedürün komplike olması nedeniyle bu tarz operasyonların uygulanmasında tecrübeli ekip varlığı ilk basamakta önemli etkendir. Yeni geliştirdiğimiz kapalı ameliyat yönteminde karın içine hiç girmeden vajeni kolayca oluşturmak mümkün. Son yıllarda tercih ettiğimiz bu yöntem hastaların fiziksel olarak vajenin yapılmasını değil aynı zamanda hastaların başarı evlilik sürdürmelerini, özbenlik algısının düzelmesine olanak sağlamaktadır. Nadir görülen bu hastalıkta deneyimimiz yüksek. Kapalı ameliyat yöntemi hastayı hem bağırsak ameliyatı gibi büyük bir ameliyattan korumakta hem de başarılı sonuçlar sağlamaktadır."

'ÇOCUĞUMUZA, HOCAMIZIN İSMİNİ VERECEĞİZ'

Sağlığına kavuşan S.İ. ise hastalığı ortaokul çağında fark ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"O dönem çok sıkıntılarım oluyordu. 2 yıllık evliyim. Daha önce birçok merkeze gittim ama çare bulamadım. Tam her şeyden ümidimi kesmişken SDÜ Hastanesi'nde bu ameliyatların başarıyla yapıldığını öğrendim. Evrim hocamızla irtibata geçtik ve başarılı bir ameliyatla sağlığıma kavuştum. Artık evladımızı kucağımıza almak istiyoruz, bundan sonraki aşama bu. Allah nasip eder bir çocuğumuz olursa ona Evrim hocamızın ismini vereceğiz. Yaşadığım rahatsızlık özel bir durum ama biz bu aşamaları hocamızla kolaylıkla atlattık. Tedavi sürecinde önemli olan bir başka durum ise eşimin sergilediği tavırdı. Onun desteği olmasa bu aşamalara gelemezdik. Her zaman destek ve hep yanımda oldu. Doktorum ve eşim bu süreçte en büyük şansımdı. Bu tür rahatsızlık yaşayan herkese SDÜ Hastanesi'ni gönül rahatlığı ile tavsiye ediyorum."DHA-Sağlık Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2021-04-09 14:49:03



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