Kavga ihbarına giden polis uyuşturucu madde ele geçirdi

– Isparta’nın Eğirdir ilçesinde kavga ihbarına giden polis, 5 parça kağıda emdirilmiş bonzai ve bin 600 kullanımlık eroin ele geçirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Göktaş köyünde kavga ihbarı üzerine bölgeye gitti. Olay yerine ulaşan ekipler, A.A. isimli şahsın aracının arkasına bir şeyler atması üzerine şüphelenerek arama yaptı. Yapılan aramada 5 parça kağıda emdirilmiş bonzai ve bin 600 kullanımlık piyasa değeri yüksek olduğu düşünülen bonzai maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili A.A, isimli şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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