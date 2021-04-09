Kavgaya müdahaleye giden polis, bonzai ele geçirdi

Kemal ERBEN/EĞİRDİR (Isparta), (DHA)ISPARTA´nın Eğirdir ilçesinde, kavgaya müdahale için giden polis, 5 parça kağıda emdirilmiş yaklaşık 1600 kullanımlık olduğu değerlendirilen bonzai ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Eğirdir ilçesine bağlı Göktaş Köyü´nde akşam saatlerinde meydana gelen kavgaya müdahale eden polis ekibi, bu sırada çevredeki bir aracın arkasındaki A.A.´nın hareketlerinden şüphelendi. Bunun üzerine arama yapan polis, peçete içerisinde 5 parça kağıda emdirilmiş yaklaşık 1600 kullanımlık olduğu değerlendirilen bonzai tespit etti. Uyuşturucu maddeye el konulurken, A.A. polis tarafından gözaltına alındı. A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta / Eğirdir Kemal ERBEN
2021-04-09 22:21:12
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