Kavgaya müdahaleye giden polis, bonzai ele geçirdi



Kemal ERBEN/EĞİRDİR (Isparta), (DHA)ISPARTA´nın Eğirdir ilçesinde, kavgaya müdahale için giden polis, 5 parça kağıda emdirilmiş yaklaşık 1600 kullanımlık olduğu değerlendirilen bonzai ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Eğirdir ilçesine bağlı Göktaş Köyü´nde akşam saatlerinde meydana gelen kavgaya müdahale eden polis ekibi, bu sırada çevredeki bir aracın arkasındaki A.A.´nın hareketlerinden şüphelendi. Bunun üzerine arama yapan polis, peçete içerisinde 5 parça kağıda emdirilmiş yaklaşık 1600 kullanımlık olduğu değerlendirilen bonzai tespit etti. Uyuşturucu maddeye el konulurken, A.A. polis tarafından gözaltına alındı. A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta / Eğirdir Kemal ERBEN

2021-04-09 22:21:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.