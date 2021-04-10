Isparta’da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, hayvanlara karşı işlenen suçlarla ilgili bugüne kadar 100’den fazla ihbarı değerlendirirken, 17 şahsa toplam 121 bin 861 TL para cezası uyguladı. 176’ıncı kuruluş yılını kutlayan polis teşkilatı, sokak hayvanlarına da şefkat elini uzatıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sokak hayvanlarını unutmuyor. Ekipler, Covid19 tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu kentin farklı noktalarında sokak hayvanlarını besleyip onlarla güzel vakit geçiriyor. Minik dostlarına elleriyle yiyecek bırakan ekipler, Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü ile müşterek çalışmalar yürütüyor.



Sevgi göstererek güvenlerini kazanıyorlar

Sokak köpeklerini elleriyle besleyen polisler, önce hayvanların sağlık sorunlarını inceliyor ardından da sevgi göstererek onların güvenini kazanıyor. Doğa polisleri, pandemi döneminde ve kış şartlarında da hayvanların hayatını kolaylaştırmaya çalışıyor.



17 şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı

Isparta’da 10 Temmuz 2020 tarihinde kurulan Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, hayvanlara karşı işlenen suçlarla ilgili de büyük mücadele veriyor. Bu kapsamda özel tasarlanmış araçlarıyla görev yapan ekipler, dertlerini anlatamayan canlılar için aralıksız çalışıyor. Cep telefonlarına indirilen Hayvan Durum İzleme(HAYDİ) uygulamasıyla, hayvanlara yönelik işlenen suçlarla ilgili şikayet yapılabiliyor. Şikayet bildiriminin ardından ekipler, anında olay yerine intikal ediyor. Bu kapsamda ekipler, kentte bugüne kadar 100’den fazla ihbarı değerlendirdi. İhbarlar sonucunda hayvanlara karşı işlenen suçlarla ilgili 17 şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatılırken, bu şahıslara toplam 121 bin 861 TL para cezası uygulandı.

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