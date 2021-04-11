Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Kılıçarslan: “Akşam yemeğini beğenmeyen de arıyor, devlet büyüklerinin numarasını isteyen de” Isparta’da 112’ye gelen çağrıların yüzde 62’si gereksiz

İHA

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Kılıçarslan: “Akşam yemeğini beğenmeyen de arıyor, devlet büyüklerinin numarasını isteyen de” Isparta’da 112’ye gelen çağrıların yüzde 62’si gereksiz

Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi kentte oluşan doğal afetler, vatandaşların yaşadığı sağlık sorunları ile can ve mal güvenliğinin korunması ile pandemi sürecinde günde binlerce çağrı alıyor. Bu kapsamda 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 2021 yılının ilk 3 ayında toplam 123 bin 394 çağrı geldi. Ancak bu çağrıların yarısından fazlası gereksiz çağrı oldu. Kentte bu yıl gelen 123 bin 394 çağrıdan 78 bini gereksiz olarak kayıtlara geçti.
Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ethem Kılıçarslan, günde ortalama bin 700 çağrı aldıklarını ve bunların yüzde 62’sinin gereksiz olduğunu söyledi. Kılıçarslan, “Mezarlıktayım diyen de var, akşam yemeğini beğenmeyen de var. Akşam yemeğiyle ilgili önerimiz soruluyor. Devlet büyüklerimizin telefonlarına kadar bizden isteniyor” dedi.
Isparta’da 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 2021 yılının ilk 3 ayında toplam 123 bin 394 çağrı gelirken, bunlardan 78 bini gereksiz olarak kayıtlara geçti. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ethem Kılıçarslan, Isparta’nın Antalya ile birlikte acil çağrılar için tek numarada hizmet veren 2 pilot ilinden biri olduğunu söyledi. Gelen çağrıların yüzde 62’sinin gereksiz olduğuna değinen Kılıçararslan, bu konuda vatandaşları uyardı.

“Hedefimiz yüzde 50’nin altına indirebilmek”
Vatandaşlara ve öğrencilere gereksiz çağrı konusunda eğitimler verdiklerini belirten Kılıçarslan, “Ama maalesef vatandaşlarımız bu konuyla ilgili ısrarlı davranışlarını sürdürüyorlar. Bunlarla ilgili kanuni işlemlerin yapılacağını kendilerine söylüyoruz. Gerektiğinde de yapıyoruz. Amacımız gereksiz çağrı oranını yüzde 50’nin altına düşürebilmek. Pandemiden önce buna yaklaşmıştık. Amacımız önümüzdeki günlerde vatandaşlarımızın destekleriyle önce yüzde 50’nin altına daha sonra da kademeli olarak alt seviyelere indirmek olacaktır” dedi.

“Akşam yemeği için önerimizi soruyorlar”
Gereksiz çağrıların her konuda geldiğine değinen Kılıçarslan, “Mezarlıktayım diyen de var, akşam yemeğini beğenmeyen de var. Akşam yemeğiyle ilgili önerimiz soruluyor. Devlet büyüklerimizin telefonlarına kadar bizden isteniyor. Olmayacak şeylerle ilgili arayanlar oluyor. Bu konuyla ilgili çağrı alıcı arkadaşlarımız eğitimli. Israrcı olanlarla ilgili kanuni işlemleri başlatıyoruz. Kabahatler Kanununa göre cezası var. Mahkemeye veriyoruz mahkeme kararıyla cezalar uygulanıyor” diye konuştu.
Ethem Kılıçarslan, gereksiz çağrılarda ısrarcı olan vatandaşları önce uyardıklarını, tekrarlanması durumunda ise ilk 5 dakika engellendiğini söyledi. Kılıçarslan, tüm uyarılara rağmen 112’yi gereksiz meşgul edenler hakkında Kabahatler Kanununa göre işlem başlatıldığını bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Üretime Engelsiz Yaşam projesiyle kurslara katılıyorlar
YEREL HABERLER Üretime Engelsiz Yaşam projesiyle kurslara ...
Başkan Başdeğirmen: “Camilerimize, tarihi yapılarımıza sahip çıkmamız lazım”
YEREL HABERLER Başkan Başdeğirmen: “Camilerimize, tarihi ...
Gelendost’ta kadınlar bir araya geldi, elma kurutma tesisi açtı Tesiste bugüne kadar 10 ton elmada 1.5 ton elma cipsi üretildi
YEREL HABERLER Gelendost’ta kadınlar bir araya geldi, elma kurutma ...
Sessizlerin sesi oldular Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sokak hayvanlarına şefkat eli uzatıyor Isparta’da sokak hayvanlarına karşı işlenen suçlarda 17 şahsa 121 bin TL ceza uygulandı
YEREL HABERLER Sessizlerin sesi oldular Çevre Doğa ve Hayvanları ...
Kavgaya müdahaleye giden polis, bonzai ele geçirdi
YEREL HABERLER Kavgaya müdahaleye giden polis, bonzai ele geçirdi
Kavga ihbarına giden polis uyuşturucu madde ele geçirdi
YEREL HABERLER Kavga ihbarına giden polis uyuşturucu madde ele ...
Çocuk özlemini bitiren ameliyat
YEREL HABERLER Çocuk özlemini bitiren ameliyat
Isparta itfaiyesinden yangın tatbikatı
YEREL HABERLER Isparta itfaiyesinden yangın tatbikatı
Kadın girişimci tezekten biyogaz üretti
YEREL HABERLER Kadın girişimci tezekten biyogaz üretti
İnşaatın asansör boşluğuna düşünce yaralandı
YEREL HABERLER İnşaatın asansör boşluğuna düşünce yaralandı
Vali Seymenoğlu: “Emniyet mensuplarımızın çalışmalarını takdir ediyoruz”
YEREL HABERLER Vali Seymenoğlu: “Emniyet mensuplarımızın ...
Pandemiye rağmen basketboldan vazgeçmediler
YEREL HABERLER Pandemiye rağmen basketboldan vazgeçmediler
Eğirdir’de kız öğrenci pansiyonu karantinaya alındı
YEREL HABERLER Eğirdir’de kız öğrenci pansiyonu karantinaya alındı
Doğuştan vajinası olmayan kadın şimdi annelik hayali kuruyor Yetiştirilen teknikle vajina yapıldı, gebelik ümidi doğdu
YEREL HABERLER Doğuştan vajinası olmayan kadın şimdi annelik hayali ...
3 metre yüksekten asansör boşluğuna düşen adamı itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER 3 metre yüksekten asansör boşluğuna düşen adamı ...