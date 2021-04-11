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Belediye Başkanı Başdeğirmen: “ Ağustos ayında kiracılarımızı AVM’ye almayı hedefliyoruz”

İHA

Belediye Başkanı Başdeğirmen: “ Ağustos ayında kiracılarımızı AVM’ye almayı hedefliyoruz”

Isparta’da 23 yıldır tamamlanamayan Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi(ITKM) inşaatında çalışma sürüyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AVM’ye kiracıların Ağustos ayında alınmasının planlandığını söyledi.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve geldikten sonra üzerinde en fazla mesai harcadığı konuların başında gelen ITKM inşaatının Pazar Cami kısmı 2019 yılının Ramazan Ayında Kadir Gecesinde hizmete açılmıştı. Kültür Merkezinin inşaatında ise sona yaklaşıldı. 350’nin üzerinde işçinin çalıştığı inşaatta AK Parti YSK Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti İl Başkan Vekili Hamidullah Armağan, Merkez İlçe Başkanı Yasir Pirimoğlu, belediye meclisi üyeleri, başkan yardımcıları ve teşkilat yönetimleri incelemelerde bulundular.
ITKM inşaatının kültür merkezi, Pazar Cami ve diğer inşaat alanlarında incelemelerde bulunan AK Parti YSK Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, inşaatın son durumuyla ilgili Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.
“Ağustos ayında kiracılarımızı AVM’ye almayı hedefliyoruz”
Mayıs ayı sonuna kadar ITKM’nin Kültür Merkezi bölümünü tamamlamayı hedeflediklerini belirten yüklenici firmanın Proje Müdürü İnşaat Mühendisi Esra Süslü, “Ağustos ayının sonuna kadar AVM’yi kiracılarımıza teslim etmek istiyoruz” dedi.
“Amacımız ITKM’yi Isparta’nın gündeminden düşürmek”
Amaçlarının ITKM inşaatını Isparta’nın gündeminden düşürmek olduğuna dikkat çeken Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Ağustos ayı içerisinde kiracıların buraya girmesini temenni ediyoruz” diye konuştu.
ITKM’de çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Teknik heyet ve çalışanlar burada fedakarca, mesai mefhumu olmadan çalışıyorlar. TMSF’nin ve inşaat firmasının, bizlerin amacı buranın artık gündemden düşmesi. Arkadaşlar burasının problemlerinin çözülmesi için çok büyük gayret gösteriyorlar. Teknik heyette bulunan arkadaşlar şehir dışından geldiler. Burada vatandaşların söylemlerini gördüler. ‘bitmeyen inşaat’, ‘yılan hikayesine dönen inşaat’, ‘aşkımız ITKM gibi bitmesin’ diye gelin arabasına yazılan bir inşaat artık bitmek üzere. Ağustos ayında kiracıların buraya girmesini hesaplıyoruz, eylül ayında da vatandaşlarımızla burada alışveriş yapmaya başlayacağız. 7600 metrekarelik Kültür Merkezimiz de son derece modern bir şekilde yapıldı. Kültür Merkezimiz daha önce tamamlanacak” ifadelerinde bulundu.
“Ağustos’ta ITKM’nin bitiş zaferini kutlamak istiyoruz”
Ağustos’ta ITKM’nin bitiş zaferini kutlamak istediklerini söyleyen AK Parti YSK Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel de, inşaatın bu noktaya getirilmesinde Başkan Başdeğirmen’in büyük katkısı olduğuna dikkat çekti.

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