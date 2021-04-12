Vali Seymenoğlu: “Mart’ta günlük 50-60 olan yeni vaka sayısı son bir haftada 210’a çıktı”

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, kentte son bir haftadır günde ortalama 210 yeni Covid19 vakası tespit edildiğini belirterek, vatandaşları Ramazan ayında kalabalıklardan uzak durmaları konusunda uyardı. Seymenoğlu, kentteki hastanelerdeki doluluk oranlarının ise üst seviyede olmadığını söyledi.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, kentteki Covid19 vakalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ülke genelinde olduğu gibi Isparta’da da son haftalarda Covid19 vakalarında artış yaşandığını ifade eden Vali Seymenoğlu, kentte Mart ayında günlük ortalama 5060 yeni Covid19 vakası tespit edilirken, bu rakamın son bir haftada yaklaşık 210’a yükseldiğini söyledi.



“Ramazan ayında kapanma sağlayalım”

Covid19 salgınının esnaf ve vatandaşları bunalttığına değinen Vali Seymenoğlu, “Pandemiyi bir an önce başımızdan, ülkemizden ve ilimizden kovmak istiyoruz. Bunu da yapabilmek ancak topyekun mücadele ile mümkün. Kararlar alıp onları uygulamaya çalışıyoruz. Bu kararları bazen esnek bazen ise sert uyguluyoruz. Ama günün koşullarına uygun olarak değerlendirmeler yaparak bu kararlarımızı uyguluyoruz. Onun için ne olur bizi anlayışla karşılasınlar. Ramazan ayında bir kapanma sağlayalım. Belki bilim kurulundan bugün bazı kararlar çıkacak. Yarın sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında kabine toplantısı olacak, oradan bazı kararlar çıkacak. Ülke genelinde uygulanacak olan bazı esaslar belli olacak. Öyle tahmin diyoruz. 13 ay bize şunu öğretti, herkes kendi tedbirini en üst düzeyde alması lazım. O zaman bu salgını olumlu yöne çevirebiliriz” diye konuştu.



“Ramazan’da kalabalıklardan uzak durmalıyız”

Ramazan ayında evlerde kalabalık oluşturulmaması gerektiğini kaydeden Vali Seymenoğlu, “Özellikle Ramazan ayında kalabalıklardan uzak durmamız lazım” dedi.



“Hastanelerimizdeki doluluk oranı çok üst seviyede değil”

Kentteki vaka sayılarının diğer illere göre çok üst düzeyde olmadığını belirten Vali Seymenoğlu, vaka artışı yaşanması durumunda hem ekonomik hem de sağlık açısından zararlar açabileceğine dikkat çekti. Hastanelerdeki doluluk oranlarına değinen Vali Seymenoğlu, “Hastanelerimizdeki doluluk oranı çok üst seviyede değil. Sağlık altyapımız bu sıkıntıyı rahatlıkla karşılayabiliyor. Korkumuz vaka sayılarının daha da artması. O zaman büyük bir problem yaşayabiliriz. Vaka sayılarını en azından belli seviyede tutup aşağıya çekmemiz lazım” diye konuştu.

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