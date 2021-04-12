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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eğirdir’de cip ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

İHA

Eğirdir’de cip ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde cip ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.15 sıralarında Akpınar Kavşağı'nda meydana geldi. Konya istikametinden Eğirdir ilçe merkezi istikametine seyir eden M.Y. idaresindeki 32 PS 588 plakalı cip ile S.K. yönetimindeki 07 ACA 264 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet cipin altına girdi. Kazada cip sürücüsü ile motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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